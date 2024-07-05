Мужчина был осужден за уклонение от мобилизации в Украине, хотя он утверждал, что готов служить и пытался явиться за боевой повесткой. На суде он выразил неожиданные детали своего призыва, признавшись, что в определенный день он приходил в ТЦК.

Детали известны из приговора Дунаевецкого районного суда Хмельницкой области.

Уроженец села Малая Кужелевка оказался на скамье подсудимых из-за уклонения от призыва военнообязанных. Его сочли годным к военной службе и не имели права на отсрочку.

Украинец получил повестку на следующий день и подписал ее. Однако в определенный день ему не удалось явиться в воинскую часть, что привело к квалификации этого как уклонение от призыва.

На суде мужчина признает свою вину, но выражает сомнения, виноват ли он в чем-то. Он также жалуется, что работники территориального центра военного учета принудительно забрали его с работы и доставили в военкомат. Там ему выдали направление на военно-врачебную комиссию, но оно не было заполнено.

Украинец заявил, что подписал пустой лист. Во время медосмотра он сообщил хирургу о порванных связях. Однако он получил "какую-то бумагу", которую даже не читал, и впоследствии оказался пригодным по выводам врачей.

Подсудимый подтвердил получение "боевой повестки". Он утверждает, что в назначенный день приходил в ТЦК, но не вошел внутрь, потому что его "принудительно хотели забрать".

Муж подчеркнул, что не отказывается от службы и готов к мобилизации. Суд признал украинца виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы.

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