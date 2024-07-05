На Закарпатье пограничники раскрыли дело в отношении жителей Одесской и Полтавской областей, злоупотреблявших средствами, собранными на лечение тяжелобольных детей. Кроме этого, в телефоне одного из мужчин обнаружили переписку, где он выражал похвалу россии. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Инцидент произошел на контрольном посту на границе населенного пункта Теково, где пограничники остановили автомобиль "Фольксваген". Первоначально водитель отказался разрешить осмотр транспортного средства и предъявил удостоверение от комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Однако позже оказалось, что это удостоверение было поддельным. У пассажира также был обнаружен аналогичный фальшивый документ. Кроме того, у мужчин были найдены удостоверения от одного из благотворительных фондов, договор о предоставлении волонтерских услуг, бланки актов изъятия денежных пожертвований, наклейки благотворительного фонда и другие документы.

Эти "благодетели" размещали в местных магазинах ящики для сбора средств, однако использовали 80% собранных средств для собственных нужд, оставляя лишь 20% в помощь больным детям. Кроме того, в телефоне одессита оперативники обнаружили переписку, в которой он выражал надежду на победу России в войне против Украины.

После выявления признаков преступлений, предусмотренных статьями 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов) и 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, пограничники сообщили об этом Национальной полиции.

Последние новости Украины:

Напомним, случился новый скандал вокруг турникетов, медики возмущены новой закупкой госпиталя Нацгвардии.

Как сообщала Politeka, арестован бывший топслужащий СБУ.

Также писала Politeka, проведены обыски в рамках расследования возможной закупки вооружения по завышенным ценам.