В первом полугодии 2024 года в Украине была приостановлена ​​деятельность почти рекордного показателя бизнесов.

В Украине наблюдается скорейшее уменьшение числа физических лиц предпринимателей, а также продолжается тенденция к сокращению количества зарегистрированных компаний. По данным экспертов YouControl, закрытие индивидуальных предпринимателей в Украине выросло на 54%, а количество прекращенных юридических лиц уменьшилось на 15%.

В течение первого полугодия 2024 года в Украине было прекращено деятельность почти 92 тысяч физических лиц предпринимателей (ФЛП), что на 54% больше, чем в соответствующем периоде 2023 года. Также за этот период закрыто более 1,5 тысяч компаний, что составляет рост на 15% по сравнению с предыдущим годом.

По данным аналитиков YouControl, наибольшее закрытие ФЛП отмечено в Киеве, где прекратили деятельность более 12 тысяч человек. В Харькове этот показатель составляет 5,3 тысяч, в Одессе – 3,8 тысяч, в Днепре – 3,3 тысяч и во Львове – 2,8 тысяч.

В разрезе общин Украины лидерами по количеству зарегистрированных физических лиц предпринимателей являются Криворожская община (Днепропетровская область) с 1,4 тысячами ФЛП, Кременчугская община (Полтавская область) из 780 и Белоцерковская община (Киевская область) из почти 600.

В комментариях украинцы отмечали, что закрытие бизнесов совсем не удивляют из-за роста налогов.

"Вести бизнес с такими налогами тяжело", "Государство делает все, чтобы уничтожить малый бизнес, да и большой тоже", "Если не войной и боями прибьют, то налогами!", "Ту и скоро все закроется с вечной войной налогами и тарифами", "Еще больше налогами обложат, то все закроются".

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