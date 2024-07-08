С начала 2025 года в Украине вступят в силу новые правила автострахования в рамках евроинтеграционного закона №8300. Обновленные правила автогражданки упростят выбор страховой компании для возмещения, повысив максимальные выплаты и сократив сроки разрешения убытков. Это будет способствовать более быстрому и эффективному рассмотрению страховых случаев.

Директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ Сергей Савчук рассказал об этом. С 2025 года автомобилистов ожидают следующие изменения:

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  • Упразднение коэффициента износа, установление принципа полного возмещения вреда для восстановления автомобиля до состояния перед ДТП.
  • Введение прямого урегулирования убытков, что позволит потерпевшим обращаться непосредственно в свою страховую компанию.
  • Сокращение срока для принятия решения о страховой выплате с 90 до 60 дней.
  • Постепенное увеличение максимальной компенсации за вред жизни и здоровью до 500 тысяч гривен, а за ущерб имуществу – до 250 тысяч гривен.
  • Право страховых компаний без помощи других устанавливать тарифы, что дозволит учесть историю каждого клиента при определении стоимости услуг.
  • Отмена обязательного ограничения максимальной суммы страхового возмещения по европротоколом.
    деньги, ПФУ