С начала 2025 года в Украине вступят в силу новые правила автострахования в рамках евроинтеграционного закона №8300. Обновленные правила автогражданки упростят выбор страховой компании для возмещения, повысив максимальные выплаты и сократив сроки разрешения убытков. Это будет способствовать более быстрому и эффективному рассмотрению страховых случаев.
Директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ Сергей Савчук рассказал об этом. С 2025 года автомобилистов ожидают следующие изменения:
- Упразднение коэффициента износа, установление принципа полного возмещения вреда для восстановления автомобиля до состояния перед ДТП.
- Введение прямого урегулирования убытков, что позволит потерпевшим обращаться непосредственно в свою страховую компанию.
- Сокращение срока для принятия решения о страховой выплате с 90 до 60 дней.
- Постепенное увеличение максимальной компенсации за вред жизни и здоровью до 500 тысяч гривен, а за ущерб имуществу – до 250 тысяч гривен.
- Право страховых компаний без помощи других устанавливать тарифы, что дозволит учесть историю каждого клиента при определении стоимости услуг.
- Отмена обязательного ограничения максимальной суммы страхового возмещения по европротоколом.