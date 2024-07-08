Украинцам рассказали, какие изменения для автомобилистов будут введены в государстве с 2025 года.

С начала 2025 года в Украине вступят в силу новые правила автострахования в рамках евроинтеграционного закона №8300. Обновленные правила автогражданки упростят выбор страховой компании для возмещения, повысив максимальные выплаты и сократив сроки разрешения убытков. Это будет способствовать более быстрому и эффективному рассмотрению страховых случаев.

Директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ Сергей Савчук рассказал об этом. С 2025 года автомобилистов ожидают следующие изменения: