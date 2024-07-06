НБУ готовит ограничения для украинцев относительно переводов денег с карты на карту, с целью предотвращения схемы "дропов", когда лица предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам в обмен на вознаграждение. Планы ограничений p2p платежей остаются в стадии обсуждения.

Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный, который подчеркнул, что главная цель регулятора состоит в том, чтобы реализуемая им политика была максимально понятна. Сейчас идет обсуждение этого вопроса с волонтерами. Команда находится на второй итерации обсуждения с волонтёрской средой и собирает их позиции. Ожидается, что на следующей неделе состоится следующая встреча с этими обсуждениями.

Проблема состоит в том, что дропы — это лица, которые за получение вознаграждения предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам. Эти платежные средства используются в качестве транзита для перевода различных сумм между другими счетами. Это позволяет преступникам обмануть жертв, "запутать следы" и усложнить работу правоохранителям в ходе расследования преступлений.

Денежные средства, проходящие через счет дропа, часто могут быть получены преступным путем, в частности через торговлю наркотиками, людьми, оружием и другими незаконными действиями. Счета дроп также часто используются для уклонения от уплаты налогов и перемещения средств, похищенных со счетов других лиц.

"Денежных ил" могут привлекать как на постоянной основе - когда они регулярно переводят полученные средства по указанию злоумышленников и оставляют себе долю, так и единовременно - когда дроп передает оформленные на его имя банковские карты вместе с пин-кодами и доступом к веб-. банкинга за разовую плату.

Пока же для украинцев установлены ограничения на денежные переводы между карточками. Эта инициатива была введена украинскими банками с целью противодействия мошенничеству и отмыванию денег. Кроме ограничения сумм переводов, введено также ограничение количества транзакций. Следует отметить, что конкретные лимиты могут отличаться в зависимости от каждого финансового учреждения.