В Киеве в одном из отделений Красного Креста были обнаружены значительные потери гуманитарной помощи. По данным прокуратуры, эксочильница Печерского района Киева присвоила товары на сумму более 3 миллионов гривен. Это включало в себя продуктовые наборы, постельное белье, одеяла, матрасы, инвалидные коляски и медицинские средства.

«Следствие установило, что бывший глава Печерской районной организации Красного Креста, злоупотребляя своим положением, присвоила гуманитарную помощь на сумму почти 3,6 миллиона гривен», – сообщила Киевская прокуратура.

Во время обысков у нее дома, в офисе и авто было найдено и изъята гуманитарная помощь на сумму более 1 миллиона гривен, которую затем передали в городскую организацию Красного Креста. Женщине выдвинули подозрение по статье 191 часть 5 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до трех лет.

Кроме того, стражи порядка задержали бывшего волонтера Красного Креста, который занимался подделкой удостоверений организации и использовал символику Красного Креста на собственном автомобиле. В ходе обысков у него были найдены амфетамин, а также документы, свидетельствующие о незаконном изготовлении более 150 фальшивых удостоверений волонтеров. Эксволонтёру выдвинули подозрения по статьям 190, 358, 309, 445 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для обоих подозреваемых.

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