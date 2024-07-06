Кабинет Министров Украины принял решение о распределении субвенции в размере 5,7 миллиарда гривен для предоставления денежной компенсации ветеранам и их семьям на приобретение жилья. Денежные средства будут направлены на три программы Министерства по делам ветеранов Украины на 2024 год, что позволит почти 2500 лицам получить необходимую помощь для приобретения собственного жилья.

Эта информация опубликована на официальном сайте правительства.

Кто может получить компенсацию на жилье

Право на получение финансирования для приобретения жилья имеют следующие категории лиц:

Люди с инвалидностью I-II групп, полученной в результате войны, защищавшие независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также родственники погибших (умерших) военнослужащих.

Люди с инвалидностью I-II групп, полученной в результате войны, участвовавших в боевых действиях на территории других государств, а также семьи погибших (умерших) таких ветеранов.

Участники боевых действий в АТО/ООС, имеющие статус внутренне перемещенных лиц или лиц с инвалидностью III группы в результате войны.



Регионы уже предоставили данные о необходимости денежной компенсации для приобретения жилья. В ближайшее время местные органы власти приступят к перерасчету средств на специальные счета получателей.

Получив эти средства, ветераны и члены их семей смогут самостоятельно выбирать жилье для покупки. Они имеют право выбирать как первичное, так и вторичное жилье при условии, что оно введено в эксплуатацию.

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