Экс-судья "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить пикантные маринованные овощи – огурцы, цветную капусту, перец и морковь – с соусом томатный чили.
В расчете на шесть банок маринованных овощей по 450 г "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет такие ингредиенты:
- огурцы – 800 г
- капуста цветная – 400 г
- морковь – 80 г
- перец сладкий – 250 г
- чеснок – 30 г
- укроп – 25 г
- лавровый лист – 6 шт.
- перец горошком – 20 г
Для маринада нам понадобится:
- уксус 9% – 190 г
- соус томатный чили – 100 г
- сахар – 185 г
- соль – 70 г
- вода – 1,5 л
Огурцы "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова моет и замачивает в холодной воде на один-два часа. Цветную капусту разбираем на соцветия. Морковь и перец чистим и нарезаем на кусочки.
В каждую банку звезда "Мастер Шеф" кладет по веточке укропа, одному лавровому листу, зубчики чеснока и 5-7 горошин перца. Вертикально ставим в банки по 4-6 огурцов, равномерно выкладываем сладкий перец, морковь и цветную капусту.
Заливаем овощи в банках кипятком, накрываем крышками и даем настояться 10 минут. После этого воду из банок сливаем в кастрюлю и добавляем еще кипяток, чтобы получилось 1,5 л. В воду добавляем уксус, соль, сахар и доводим маринад до кипения.
В каждую банку "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова сверху добавляет по 2 ч.л. соуса томатный чили и заливает все маринадом. Закручиваем крышки, переворачиваем банки вверх дном, накрываем их одеялом, оставляем до полного остывания – и наши маринованные овощи готовы на зиму.
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