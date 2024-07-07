Экс-судья "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить пикантные маринованные овощи – огурцы, цветную капусту, перец и морковь – с соусом томатный чили.

В расчете на шесть банок маринованных овощей по 450 г "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет такие ингредиенты:

  • огурцы – 800 г
  • капуста цветная – 400 г
  • морковь – 80 г
  • перец сладкий – 250 г
  • чеснок – 30 г
  • укроп – 25 г
  • лавровый лист – 6 шт.
  • перец горошком – 20 г

Для маринада нам понадобится:

  • уксус 9% – 190 г
  • соус томатный чили – 100 г
  • сахар – 185 г
  • соль – 70 г
  • вода – 1,5 л

Татьяна Литвинова

Огурцы "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова моет и замачивает в холодной воде на один-два часа. Цветную капусту разбираем на соцветия. Морковь и перец чистим и нарезаем на кусочки.

В каждую банку звезда "Мастер Шеф" кладет по веточке укропа, одному лавровому листу, зубчики чеснока и 5-7 горошин перца. Вертикально ставим в банки по 4-6 огурцов, равномерно выкладываем сладкий перец, морковь и цветную капусту.

маринованные овощи

Заливаем овощи в банках кипятком, накрываем крышками и даем настояться 10 минут. После этого воду из банок сливаем в кастрюлю и добавляем еще кипяток, чтобы получилось 1,5 л. В воду добавляем уксус, соль, сахар и доводим маринад до кипения.

В каждую банку "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова сверху добавляет по 2 ч.л. соуса томатный чили и заливает все маринадом. Закручиваем крышки, переворачиваем банки вверх дном, накрываем их одеялом, оставляем до полного остывания – и наши маринованные овощи готовы на зиму.

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