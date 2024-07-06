У себя в Instagram судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом оригинального летнего салата с запеченным картофелем.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что это очень вкусное и быстрое в приготовлении блюдо, которое обязательно станет одним из любимых этим летом.
Для приготовления салата "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет такие ингредиенты:
- картофель мелкий – 500 г
- лук красный – 1 шт.
- томаты вяленые - 50 г
- оливки каламата -50 г
- перец сладкий красный – 1 шт.
- каперсы – 2 ст.л.
- петрушка – 10 веточек
Для заправки нам понадобится:
- масло оливковое – 3 ст.л.
- уксус винный – 1 ст.л.
- горчица дижонская – 2 ст.л.
- мед – 2 ст.л.
- соль и перец – по вкусу
Картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает на куски, добавляет соль, перец, растительное масло и перемешивает, выкладывает на противень, застеленный пергаментом, и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку запекаться до готовности. Сладкий красный перец тоже запекаем в духовке.
Мелко нарезаем или измельчаем в чоппере оливки каламаты, запеченный перец, сладкий лук, вяленые томаты и петрушку.
Чтобы приготовить заправку для салата, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво просто смешивает оливковое масло, винный уксус, дижонскую горчицу, жидкий мед и доводит до вкусв солью и перцем.
В миске смешиваем запеченный картофель, все измельченные ингредиенты, каперсы, добавляем в салат заправку, перемешиваем и наслаждаемся легким и супервкусным летним блюдом.
Последние новости Украины:
Нереально вкусный: победитель "Мастер Шеф" дал рецепт супа, которым восторгается весь мир.
Хименес-Браво поделился рецептом завтрака с шедевральным вкусом.
Об обычной яичнице забудете: Хименес-Браво поделился безупречным рецептом на завтрак.