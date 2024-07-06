Бессменный судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво показал рецепт необычного салата, ставшего одним из его любимых.

У себя в Instagram судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом оригинального летнего салата с запеченным картофелем.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что это очень вкусное и быстрое в приготовлении блюдо, которое обязательно станет одним из любимых этим летом.

Для приготовления салата "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет такие ингредиенты:

картофель мелкий – 500 г

лук красный – 1 шт.

томаты вяленые - 50 г

оливки каламата -50 г

перец сладкий красный – 1 шт.

каперсы – 2 ст.л.

петрушка – 10 веточек

Для заправки нам понадобится:

масло оливковое – 3 ст.л.

уксус винный – 1 ст.л.

горчица дижонская – 2 ст.л.

мед – 2 ст.л.

соль и перец – по вкусу

Картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает на куски, добавляет соль, перец, растительное масло и перемешивает, выкладывает на противень, застеленный пергаментом, и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку запекаться до готовности. Сладкий красный перец тоже запекаем в духовке.

Мелко нарезаем или измельчаем в чоппере оливки каламаты, запеченный перец, сладкий лук, вяленые томаты и петрушку.

Чтобы приготовить заправку для салата, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво просто смешивает оливковое масло, винный уксус, дижонскую горчицу, жидкий мед и доводит до вкусв солью и перцем.

В миске смешиваем запеченный картофель, все измельченные ингредиенты, каперсы, добавляем в салат заправку, перемешиваем и наслаждаемся легким и супервкусным летним блюдом.

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