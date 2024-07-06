Этот рецепт мясного хлеба прост и полезен. Он идеально подходит для бутербродов на завтрак, получится насыщенный и простой перекус. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.

рецепт, скриншот Инстаграм

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • 1 кг мясного фарша (например, куриного)
  • 300 г отварной пекинской капусты (без лишней влаги), варить 30 минут
  • 2 мелко измельченные и поджаренные луковицы
  • 4 яйца
  • 100 г болгарского перца, нарезанного мелкими кусочками
  • 100 г моркови, нарезанной кусочками и отваренной до состояния альденте
  • Несколько столовых ложек консервированного горошка
  • 3 ст. л манной крупы
  • Соль, перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Пекинскую капусту и лук измельчите в блендере до состояния пюре. Добавьте полученное пюре в мясной фарш.

Посолите и поперчите фарш, затем добавьте яйца и манную крупу. Тщательно перемешайте массу и выложите ее в форму, смазанную сливочным маслом и присыпанную сухарями.

Выпекайте хлеб при температуре 240 градусов 20 минут, затем уменьшите температуру до 160 градусов и выпекайте еще 40-50 минут. Дайте хлебу полностью остыть в форме, затем нарежьте на порционные кусочки.

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