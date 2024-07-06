Чтобы приготовить такой перекус, можно выбрать разные овощи по вкусу, однако следует брать только хороший фарш (куриный или свиной - по желанию), рассказывает авторка кулинарного блога.

Этот рецепт мясного хлеба прост и полезен. Он идеально подходит для бутербродов на завтрак, получится насыщенный и простой перекус. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 кг мясного фарша (например, куриного)

300 г отварной пекинской капусты (без лишней влаги), варить 30 минут

2 мелко измельченные и поджаренные луковицы

4 яйца

100 г болгарского перца, нарезанного мелкими кусочками

100 г моркови, нарезанной кусочками и отваренной до состояния альденте

Несколько столовых ложек консервированного горошка

3 ст. л манной крупы

Соль, перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Пекинскую капусту и лук измельчите в блендере до состояния пюре. Добавьте полученное пюре в мясной фарш.

Посолите и поперчите фарш, затем добавьте яйца и манную крупу. Тщательно перемешайте массу и выложите ее в форму, смазанную сливочным маслом и присыпанную сухарями.

Выпекайте хлеб при температуре 240 градусов 20 минут, затем уменьшите температуру до 160 градусов и выпекайте еще 40-50 минут. Дайте хлебу полностью остыть в форме, затем нарежьте на порционные кусочки.

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