Этот рецепт мясного хлеба прост и полезен. Он идеально подходит для бутербродов на завтрак, получится насыщенный и простой перекус. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 1 кг мясного фарша (например, куриного)
- 300 г отварной пекинской капусты (без лишней влаги), варить 30 минут
- 2 мелко измельченные и поджаренные луковицы
- 4 яйца
- 100 г болгарского перца, нарезанного мелкими кусочками
- 100 г моркови, нарезанной кусочками и отваренной до состояния альденте
- Несколько столовых ложек консервированного горошка
- 3 ст. л манной крупы
- Соль, перец по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Пекинскую капусту и лук измельчите в блендере до состояния пюре. Добавьте полученное пюре в мясной фарш.
Посолите и поперчите фарш, затем добавьте яйца и манную крупу. Тщательно перемешайте массу и выложите ее в форму, смазанную сливочным маслом и присыпанную сухарями.
Выпекайте хлеб при температуре 240 градусов 20 минут, затем уменьшите температуру до 160 градусов и выпекайте еще 40-50 минут. Дайте хлебу полностью остыть в форме, затем нарежьте на порционные кусочки.
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