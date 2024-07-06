Эти медовые пирожные не только очень вкусные, но и просты в приготовлении. Об этом на своей странице поделилась автор кулинарного блога Юлия Вилич в Instagram.
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ТЕСТА (на 2 коржа размером 30x40 см):
- 200 г сливочного масла
- 170 г сахара
- 170 г натурального меда (например, гречишного)
- 2 ч.л. соды (без горки)
- 4 яйца С1
- 300 г просеянной муки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Растопите масло, мед и сахар в кастрюле на среднем огне. Добавьте соду и дайте массе остыть в течение 5 минут. Отдельно взбейте яйца до пышной светлой массы.
Соедините масляно-медовую массу с яичной. В два приема добавьте муку, тщательно перемешивая. Разделите тесто на две части.
Выложите одну часть теста на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределите. Если у вас два одинаковых противня, используйте оба, иначе пеките поочередно.
Выпекайте каждую лепешку в разогретой до 180°C духовке 4-6 минут до золотистого цвета. Дайте лепешкам остыть, затем подровняйте края и разделите каждую на две части, чтобы получилось 4 лепешки.
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ НАЧИНКИ С КИВИ:
- 300 г нарезанных кусочков киви
- 100 г сахара
- 10 г кукурузного крахмала
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
К нарезанным кусочкам киви добавьте смесь крахмала и сахара. Постоянно помешивая, проварите начинку 1 минуту после закипания. Дайте начинке остыть.
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ КРЕМА:
500 г сливочного сыра
350 мл жирной сметаны (20%)
100 г сахарной пудры
1 ч.л. ванильной пасты (по желанию)
Смешайте охлажденные ингредиенты и взбейте их в течение 2 минут до однородной массы.
На первый корж нанесите слой крема, затем добавьте часть начинки с киви. Повторите слои с оставшимися коржами, кремом и начинкой. Сформированный торт поместите в холодильник минимум на 3 часа перед нарезанием.
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