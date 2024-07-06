Приготовить вкусный десерт к празднику или просто к семейному застолью не так сложно, главное заняться подготовкой к сборке десерта заранее.

Эти медовые пирожные не только очень вкусные, но и просты в приготовлении. Об этом на своей странице поделилась автор кулинарного блога Юлия Вилич в Instagram.

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ТЕСТА (на 2 коржа размером 30x40 см):

200 г сливочного масла

170 г сахара

170 г натурального меда (например, гречишного)

2 ч.л. соды (без горки)

4 яйца С1

300 г просеянной муки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Растопите масло, мед и сахар в кастрюле на среднем огне. Добавьте соду и дайте массе остыть в течение 5 минут. Отдельно взбейте яйца до пышной светлой массы.

Соедините масляно-медовую массу с яичной. В два приема добавьте муку, тщательно перемешивая. Разделите тесто на две части.

Выложите одну часть теста на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределите. Если у вас два одинаковых противня, используйте оба, иначе пеките поочередно.

Выпекайте каждую лепешку в разогретой до 180°C духовке 4-6 минут до золотистого цвета. Дайте лепешкам остыть, затем подровняйте края и разделите каждую на две части, чтобы получилось 4 лепешки.

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ НАЧИНКИ С КИВИ:

300 г нарезанных кусочков киви

100 г сахара

10 г кукурузного крахмала

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

К нарезанным кусочкам киви добавьте смесь крахмала и сахара. Постоянно помешивая, проварите начинку 1 минуту после закипания. Дайте начинке остыть.

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ КРЕМА:

500 г сливочного сыра

350 мл жирной сметаны (20%)

100 г сахарной пудры

1 ч.л. ванильной пасты (по желанию)

Смешайте охлажденные ингредиенты и взбейте их в течение 2 минут до однородной массы.

На первый корж нанесите слой крема, затем добавьте часть начинки с киви. Повторите слои с оставшимися коржами, кремом и начинкой. Сформированный торт поместите в холодильник минимум на 3 часа перед нарезанием.

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