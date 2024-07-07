Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусный пирог, что может легко заменить домашнюю пиццу.

Бывшая судья шоу "Мастер Шеф", кулинарная экспертка Татьяна Литвинова поделилась рецептом ленивого греческого пирога, который идеально подходит для завтрака. Она объяснила, что использует оливки и сыр фета, чтобы придать блюду характерные греческие нотки.

Для приготовления понадобятся ингредиенты:

Круглый лаваш (или тортилья, или основа для пиццы) – 1 шт.

Яйца – 3 шт.

Творог – 50 г

Сыр фета – 50 г

Томаты черри – 5 шт.

Оливки – 5 шт.

Моцарелла – 50 г

Шпинат – 30 г

Зеленый лук – 15 г

Процесс приготовления начинается с того, что на дно формы для запекания или сковороды, которую можно ставить в духовку, выкладывают лаваш или тортилью, заметила "Мастер Шеф" Литвинова. Затем на лаваш разбивают яйца и сразу размешивают их вилкой.

Далее, равномерно распределяются творог, мелко нарезанный зеленый лук, разрезанные пополам томаты черри, нарезанные оливки, листья шпината и сыр фета, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Сверху все посыпается тертой моцареллой.

Запекать пирог необходимо в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут.

"Мастер Шеф" Литвинова отметила, что этот пирог намного вкуснее пиццы и идеально подходит для белковых и питательных завтраков.

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