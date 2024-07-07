Бывшая судья шоу "Мастер Шеф", кулинарная экспертка Татьяна Литвинова поделилась рецептом ленивого греческого пирога, который идеально подходит для завтрака. Она объяснила, что использует оливки и сыр фета, чтобы придать блюду характерные греческие нотки.

Татьяна Литвинова

Для приготовления понадобятся ингредиенты:

  • Круглый лаваш (или тортилья, или основа для пиццы) – 1 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Творог – 50 г
  • Сыр фета – 50 г
  • Томаты черри – 5 шт.
  • Оливки – 5 шт.
  • Моцарелла – 50 г
  • Шпинат – 30 г
  • Зеленый лук – 15 г

Процесс приготовления начинается с того, что на дно формы для запекания или сковороды, которую можно ставить в духовку, выкладывают лаваш или тортилью, заметила "Мастер Шеф" Литвинова. Затем на лаваш разбивают яйца и сразу размешивают их вилкой.

Далее, равномерно распределяются творог, мелко нарезанный зеленый лук, разрезанные пополам томаты черри, нарезанные оливки, листья шпината и сыр фета, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Сверху все посыпается тертой моцареллой.

Запекать пирог необходимо в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут.

"Мастер Шеф" Литвинова отметила, что этот пирог намного вкуснее пиццы и идеально подходит для белковых и питательных завтраков.

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