Бывшая судья шоу "Мастер Шеф", кулинарная экспертка Татьяна Литвинова поделилась рецептом ленивого греческого пирога, который идеально подходит для завтрака. Она объяснила, что использует оливки и сыр фета, чтобы придать блюду характерные греческие нотки.
Для приготовления понадобятся ингредиенты:
- Круглый лаваш (или тортилья, или основа для пиццы) – 1 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Творог – 50 г
- Сыр фета – 50 г
- Томаты черри – 5 шт.
- Оливки – 5 шт.
- Моцарелла – 50 г
- Шпинат – 30 г
- Зеленый лук – 15 г
Процесс приготовления начинается с того, что на дно формы для запекания или сковороды, которую можно ставить в духовку, выкладывают лаваш или тортилью, заметила "Мастер Шеф" Литвинова. Затем на лаваш разбивают яйца и сразу размешивают их вилкой.
Далее, равномерно распределяются творог, мелко нарезанный зеленый лук, разрезанные пополам томаты черри, нарезанные оливки, листья шпината и сыр фета, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Сверху все посыпается тертой моцареллой.
Запекать пирог необходимо в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут.
"Мастер Шеф" Литвинова отметила, что этот пирог намного вкуснее пиццы и идеально подходит для белковых и питательных завтраков.
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