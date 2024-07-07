Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась лайфхаками по приготовлению быстрой закуски к любому гарниру.

Бывшая судья шоу "Мастер Шеф", кулинарная экспертка Татьяна Литвинова рассказывает, как приготовить восхитительную капусту "лепесток", от которой невозможно оторваться.

Для приготовления понадобятся ингредиенты:

1 свекла (примерно 250-300 г)

20 г семян кориандра

Лавровый лист

2 л рассола от огурцов (если у вас нет, можно легко купить на рынке, лучше брать с собой собственную тару)

1 л кипятка + 30 г соли

Процесс приготовления:

Капусту разрезают на четверти, а затем на ломтики, которые будут держаться за основание и не будут распадаться, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Нарезанную капусту складывают в кастрюлю, заливают кипятком, ставят на плиту и доводят до кипения, затем сливают воду. Свеклу нарезают кубиками.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, на дно емкости для маринования (кастрюля, банка, миска или контейнер) выкладывают половину свеклы, семена кориандра и лавровый лист. Затем выкладывают всю капусту и сверху оставшуюся свеклу.

Растворяют 30 г соли в 1 л кипятка.

Капусту заливают сначала огуречным рассолом, затем горячим солевым раствором, неплотно накрывают крышкой и оставляют кваситься при комнатной температуре до появления признаков брожения. Обычно процесс занимает около 5 дней, заметила "Мастер Шеф" Литвинова.

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