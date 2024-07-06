В Донецкой области будут судить чиновников воинской части, которые незаконно выдавали «боевые» выплаты и присвоили более 2 млн грн.

Работники ДБР завершили досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей в Донецкой области и его четырех подчиненных, организовавших противоправную схему фиктивной выплаты «боевых».

Обвинительный акт уже направлен в суд.

Они разработали преступную схему, по которой получали часть средств по начисленным «боевым» доплатам военнослужащим своего подразделения. Подозреваемые включали в списки для выплат военных, которые фактически не участвовали в боевых действиях и находились за пределами Донецкой области.

В течение шести месяцев десяти военнослужащим в разные периоды неправомерно насчитывали по 100 тысяч гривен каждому. Большую часть этих средств под видом благотворительной помощи для своего подразделения они переводили на указанный командованием банковский счет.

В результате таких действий с марта по сентябрь 2022 года государству был нанесен ущерб на сумму почти 3,5 млн грн, из которых 2 млн 64 тыс. грн присвоили командир части и его сообщники.

Сотрудники ДБР разоблачили преступную схему и провели почерковедческую, экономическую и военную экспертизы.

Командир воинской части и трое его подчиненных обвиняются в растрате и присвоении чужого имущества, совершенных организованной группой из-за злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, а также в выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1). 366 УК Украины).



Еще одну участницу преступной схемы обвиняют в растрате и присвоении чужого имущества, совершенных организованной группой из-за злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

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