Идеальный сырник по-львовски станет вашим фаворитом благодаря своему нежному вкусу и простоте приготовления. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.

рецепт, скриншот Инстаграм

Ингредиенты:

  • Кисломолочный творог (9%) – 1 кг
  • Яйца – 230 г (примерно 5 шт.)
  • Сахар – 160 г
  • Ванильный сахар – 2 пакетика
  • Сметана (15%) – 70 г
  • Сливочное масло (82%) – 100 г (комнатной температуры)
  • Манная крупа – 50 г
  • Апельсиновая цедра – 1 ст.л.
  • Сухофрукты (курага, вяленая клюква и изюм) – 180 г

Приготовление:

В творог добавьте яйца, сметану, сахар, растопленное сливочное масло, апельсиновую цедру и манную крупу. Перемешайте смесь блендером до получения однородной массы. Добавьте сухофрукты и аккуратно перемешайте ложкой.

Выложите массу в форму, смазанную сливочным маслом и застеленную пергаментом. Выпекайте при температуре 180°C в течение 45-55 минут. Откройте духовку и дайте творожнику полностью остыть в форме вместе с духовкой.

Выньте творожник и отправьте его в холодильник на 5-6 часов. Соедините сливочное масло, сметану, сахар и какао в кастрюле. Поставьте на минимальный огонь и, постоянно помешивая, доведите глазурь до полной однородности.

Дайте глазури остыть до комнатной температуры. Покройте охлажденный творожник глазурью в два этапа. Поставьте в холодильник еще на полтора часа.

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