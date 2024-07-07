Ингредиенты:

Кисломолочный творог (9%) – 1 кг

Яйца – 230 г (примерно 5 шт.)

Сахар – 160 г

Ванильный сахар – 2 пакетика

Сметана (15%) – 70 г

Сливочное масло (82%) – 100 г (комнатной температуры)

Манная крупа – 50 г

Апельсиновая цедра – 1 ст.л.

Сухофрукты (курага, вяленая клюква и изюм) – 180 г

Приготовление:

В творог добавьте яйца, сметану, сахар, растопленное сливочное масло, апельсиновую цедру и манную крупу. Перемешайте смесь блендером до получения однородной массы. Добавьте сухофрукты и аккуратно перемешайте ложкой.

Выложите массу в форму, смазанную сливочным маслом и застеленную пергаментом. Выпекайте при температуре 180°C в течение 45-55 минут. Откройте духовку и дайте творожнику полностью остыть в форме вместе с духовкой.

Выньте творожник и отправьте его в холодильник на 5-6 часов. Соедините сливочное масло, сметану, сахар и какао в кастрюле. Поставьте на минимальный огонь и, постоянно помешивая, доведите глазурь до полной однородности.

Дайте глазури остыть до комнатной температуры. Покройте охлажденный творожник глазурью в два этапа. Поставьте в холодильник еще на полтора часа.