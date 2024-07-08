В Украине стартовал экспериментальный проект, совместно инициированный Пенсионным фондом Украины (ПФУ) и Министерством по делам ветеранов, предусматривающий упрощение процесса получения жилищных льгот для ветеранов войны и их семей.

На официальном сайте ПФУ сообщается, что в рамках этого проекта теперь можно подавать упрощенное заявление на получение льгот по оплате коммунальных услуг. Нововведение регулируется правительственным постановлением № 1395 от 27 декабря 2023 года, которое направлено на улучшение учета ветеранов и предоставление им жилищно-коммунальных льгот.

Вместо подачи двух отдельных заявлений теперь нужно подать одно упрощенное заявление на учет и предоставление льгот. Раньше нужно было подавать заявление "О взятии на учет" и отдельно заявление "О предоставлении льгот". В новом заявлении нужно указать гораздо меньше информации, поскольку остальные данные будут получены через электронное взаимодействие между государственными реестрами.

Помимо ветеранов войны такое заявление могут подавать и члены их семей. Заявление можно подать следующими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

отправить по почте или онлайн;

воспользоваться порталом е-услуг ПФУ.

Как подать заявление онлайн

ПФУ также предоставил инструкции по подаче заявления через их портал.

Для этого необходимо:

Зайти на портал ПФУ и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Войти в личный кабинет и выбрать раздел "Коммуникации по ПФУ", а затем пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу".

После ознакомления с информацией в появившемся окне нажать "Продолжить".

В новом поле выбрать "Заявление о взятии на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот по экспериментальному проекту".

Заполнить онлайн-форму, указав личные данные, общие сведения о льготниках (в частности, паспортные/адресные), информацию о документах на льготы, а также банковские реквизиты.

При желании или наличии можно добавить скан-копии документов, которые могут влиять на предоставление жилищных льгот.

Дать согласие на обработку персональной информации, поставив соответствующую отметку.

Нажать кнопку "Сформировать заявление" для окончательного ее отправления в Пенсионный фонд.

Таким образом, новый процесс подачи заявлений позволяет упростить получение жилищных льгот, сокращая количество необходимых документов и облегчая доступ к ним через цифровые каналы.

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