В Николаеве суд отменил штраф для мужчины, назначенного ему в ТЦК.

ТЦК в Николаеве назначили мужчине штраф за то, что он не обновил данные, однако суд этот штраф отменил.

4 июня мужчина подал иск с требованием отменить постановление ТЦК от 24 мая, согласно которому он был признан виновным по ч. 3 ст. 210 КУоАП и оштрафован на 25,5 тысяч гривен.

Претензия ТЦК заключалась в том, что мужчина не явился в центр для обновления своих данных. Полиция доставила его в ТЦК. Выяснилось, что он не посещал ТЦК с октября 2009 г. и не обновлял свои данные. За это время он сменил место работы, женился и стал отцом, но не сообщил об этом ТЦК. При составлении протокола ссылались на п. 8 Правил военного учета, утвержденных постановлением КМУ №1487. Мужчина не согласился с протоколом, утверждая, что не были указаны конкретные нарушенные нормы закона и не приведены доказательства невозможности получения информации из соответствующих реестров.

ТЦК заявило, что мужчина не сообщил об изменении семейного положения и места работы. Проверка в базе "Оберег" показала, что данных о его месте работы там нет.

Суд отметил, что мужчина обязан в течение семи дней сообщить об изменениях в своей жизни орган, где он состоит на учете. Однако закон "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" предусматривает, что основной функцией реестра "Оберег" является обеспечение военного учета и сохранность информации о призывниках.

Согласно ч. 8 ст. 5 этого закона, ТЦК является органом, ведущим реестр, и согласно ч. 1 ст. 6 Закона в реестр вносятся и обрабатываются данные, включая семейное положение и место работы.

Следовательно, информацию, которую мужчина не обновил, ТЦК должна получать от уполномоченных органов через соответствующие реестры. Суд не принял утверждение ТЦК об отсутствии необходимой информации, поскольку не было предоставлено доказательств.

В итоге суд пришел к выводу, что вина мужчины в нарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 210 КУоАП, не была доказана "вне разумного сомнения". Иск мужчины был удовлетворен, а штраф отменен.

Источник: sud.ua

Последние новости Украины:

Украинцы могут получить штраф за игнорирование повестки: на какую сумму накажут уклоняющихся

Родной брат уже мобилизован: украинец уклонился от призыва, суд его строго наказал

"Это очень низко - прятаться": военный пристыдил мужчин, скрывающихся от призыва