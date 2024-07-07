Украинская телеведущая и звезда телеканала «1+1» Маричка Падалко рассказала простой рецепт десерта, которым так здорово полакомиться в летнюю жару.

Маричка Падалко подчеркивает, что рецепт десерта настолько простой, что гарантированно получится у каждого.

«Клубничная панна котта с клубничным желе и свежей клубникой», - отметила Падалко на своей странице в Инстаграм.

Единственное, по ее словам, на этот рецепт нужно запланировать немного времени, которое понадобится для того, чтобы застыл каждый слой десерта.

На 6 порций (300 мл) понадобятся следующие ингредиенты: 1 пакет желе со вкусом клубники, три пакета панна котты со вкусом клубники, свежие ягоды и листочки мяты для декора.

Ход приготовления летнего десерта: приготовить первый слой десерта по инструкции на пакетике желе, дать смеси остыть перед тем, как разливать в креманки.

"На дно каждой можно положить свежие фрукты", - рассказала Маричка Падалко.

Теперь ставим желе на несколько часов в холодильник.

Теперь готовим панна котту (инструкция также будет на пакетике).

«Дать панна котте снизить температуру до комнатной перед тем, как залить ею первый слой десерта. Поставить креманки в холодильник», - прокомментировала Маричка Падалко.

Когда верхний слой десерта почти застынет, украшаем свежими фруктами и листочками мяты.

Маричка Падалко также отметила, что можно придумать другую комбинацию слоев. Например, использовать апельсиновое желе или сделать слои с разными вкусами. Главное, подчеркивает телеведущая, чтобы слой панны котты был над желе.

«У нее более легкая текстура, которая не выдержит над собой желе», - объяснила Маричка Падалко.

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