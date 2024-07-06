34-летний житель Киева получил травмы, выпрыгнув из поезда, чтобы незаконно пересечь границу на Львовщине. Мужчину нашли пограничники Львовщины в двух километрах от границы с Польшей со сломанной ногой и травмированной головой. Инцидент произошел в пятницу, 5 июля, информирует Госпогранслужба.

Пограничники нашли 34-летнего мужчину рядом с железнодорожным путём с разбитой головой и сломанной ногой. Житель Киева признался, что намеренно планировал незаконно пересечь украинско-польскую границу. Он получил травмы после того, как прыгнул с поезда "Киев – Чоп". Несмотря на то, что билет был в Ужгород, мужчина решил попытаться пересечь границу на Львовщине.

Пограничники не разглашают точное место инцидента, но указывают, что поезд «Киев – Чоп» проходит в 2 километрах от границы в пределах Львовской области, близко к селу Сянки на границе с Закарпатьем.

Киевлянин сообщил, что для планирования своего маршрута он использовал советы и указания по одному из Telegram-каналов. Согласно полученным инструкциям мужчина подготовил спальник, каремат, трекинговые кроссовки, теплые вещи, дождевик, складной нож, веревку, спички и продукты питания. Однако использовать эти вещи он не смог.

На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь по вызову пограничников. Мужчину привлекли к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы.

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