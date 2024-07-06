Сегодня, 5 июля, Приморский суд Одессы принял решение о мере пресечения для местного жителя, который провез сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на капоте своего автомобиля. Виновник был заключен под стражу, хотя его защита не соглашается с таким решением.

Об этом сообщают местные СМИ, передают в novyny.live.

Судебное заседание

Во время судебного заседания обвиняемый объяснил, что испугался и именно поэтому не остановился, фактически перевозя на капоте своего авто военного. Суд постановил содержать одессита под стражей без возможности внесения залога, с чем адвокат не согласился.

"Мы предлагали избрать другую меру пресечения, например, домашний арест. Однако после длительного судебного заседания было решено оставить под стражей, суд поддержал позицию прокуратуры. Я не согласен с этим решением", — отметил адвокат обвиняемого в комментарии для СМИ.

Обстоятельства инцидента

Напомним, в Одессе сотрудники местного ТЦК и СП пытались остановить водителя автомобиля. Однако мужчина не остановился и, нажав газ, начал резко маневрировать. Сотрудники ТЦК, пытавшиеся задержать водителя, некоторое время бежали за машиной, держась за ее дверь, но в конце концов не смогли удержать сбежавший автомобиль.

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