С 9 по 24 июля во всех регионах Украины будут изменены графики отключений электроэнергии. В течение этого периода для каждой области будет выделен один день, когда электроснабжение не выключается. В другие дни ограничения будут оставаться в силе в соответствии с установленными графиками, передают в Укрэнерго.
Дать без ограничений для каждой области
Укрэнерго сообщает, что дни без отключений необходимы для точного измерения фактического потребления электроэнергии в каждом регионе. Это позволит лучше планировать работу энергосистемы.
- 9 июля: Днепропетровская область
- 10 июля: г. Киев
- 11 июля: Киевская и Хмельницкая области
- 12 июля: Донецкая, Черниговская и Одесская области
- 16 июля: Запорожская, Винницкая и Ровенская области.
- 18 июля: Волынская, Львовская и Черновицкая области
- 19 июля: Тернопольская, Полтавская, Херсонская и Закарпатская области
- 23 июля: Черкасская, Харьковская и Николаевская области
- 24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская и Кировоградская области
Следует отметить, что эти измерения не будут производиться на временно оккупированных территориях. В каждой области на один день полностью отменены ограничения на потребление электроэнергии. Из-за дефицита энергии, вызванного российскими атаками, в областях, где в данный день не проводятся измерения, ограничения могут быть несколько изменены, - отмечают в Укрэнерго.
Важно!
Если российские войска осуществят новые массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, то проведение режимных измерений может быть перенесено на другие даты.
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