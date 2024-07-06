В Укрэнерго обнародовали список дат, когда в некоторых областях Украины не будут выключать свет.

С 9 по 24 июля во всех регионах Украины будут изменены графики отключений электроэнергии. В течение этого периода для каждой области будет выделен один день, когда электроснабжение не выключается. В другие дни ограничения будут оставаться в силе в соответствии с установленными графиками, передают в Укрэнерго.

Дать без ограничений для каждой области

Укрэнерго сообщает, что дни без отключений необходимы для точного измерения фактического потребления электроэнергии в каждом регионе. Это позволит лучше планировать работу энергосистемы.

9 июля: Днепропетровская область

Днепропетровская область 10 июля : г. Киев

: г. Киев 11 июля: Киевская и Хмельницкая области

Киевская и Хмельницкая области 12 июля: Донецкая, Черниговская и Одесская области

Донецкая, Черниговская и Одесская области 16 июля: Запорожская, Винницкая и Ровенская области.

Запорожская, Винницкая и Ровенская области. 18 июля: Волынская, Львовская и Черновицкая области

Волынская, Львовская и Черновицкая области 19 июля: Тернопольская, Полтавская, Херсонская и Закарпатская области

Тернопольская, Полтавская, Херсонская и Закарпатская области 23 июля: Черкасская, Харьковская и Николаевская области

Черкасская, Харьковская и Николаевская области 24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская и Кировоградская области



Следует отметить, что эти измерения не будут производиться на временно оккупированных территориях. В каждой области на один день полностью отменены ограничения на потребление электроэнергии. Из-за дефицита энергии, вызванного российскими атаками, в областях, где в данный день не проводятся измерения, ограничения могут быть несколько изменены, - отмечают в Укрэнерго.

Важно!

Если российские войска осуществят новые массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, то проведение режимных измерений может быть перенесено на другие даты.

Последние новости Украины:

Украинцы могут получить штраф за игнорирование повестки: на какую сумму накажут уклоняющихся

Родной брат уже мобилизован: украинец уклонился от призыва, суд его строго наказал

"Это очень низко - прятаться": военный пристыдил мужчин, скрывающихся от призыва