С 9 по 24 июля во всех регионах Украины будут изменены графики отключений электроэнергии. В течение этого периода для каждой области будет выделен один день, когда электроснабжение не выключается. В другие дни ограничения будут оставаться в силе в соответствии с установленными графиками, передают в Укрэнерго.

Дать без ограничений для каждой области

Укрэнерго сообщает, что дни без отключений необходимы для точного измерения фактического потребления электроэнергии в каждом регионе. Это позволит лучше планировать работу энергосистемы.

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  • 9 июля: Днепропетровская область
  • 10 июля: г. Киев
  • 11 июля: Киевская и Хмельницкая области
  • 12 июля: Донецкая, Черниговская и Одесская области
  • 16 июля: Запорожская, Винницкая и Ровенская области.
  • 18 июля: Волынская, Львовская и Черновицкая области
  • 19 июля: Тернопольская, Полтавская, Херсонская и Закарпатская области
  • 23 июля: Черкасская, Харьковская и Николаевская области
  • 24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская и Кировоградская области
    свет

Следует отметить, что эти измерения не будут производиться на временно оккупированных территориях. В каждой области на один день полностью отменены ограничения на потребление электроэнергии. Из-за дефицита энергии, вызванного российскими атаками, в областях, где в данный день не проводятся измерения, ограничения могут быть несколько изменены, - отмечают в Укрэнерго.

Важно!

Если российские войска осуществят новые массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, то проведение режимных измерений может быть перенесено на другие даты.

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