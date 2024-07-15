Начиная с 17 июля, у всех мужчин при пересечении границы будут проверять военный билет.

С 17 июля мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет планируются изменения при пересечении границы. Пограничники будут проверять наличие военно-учетного документа, который может быть как бумажным, так и электронным форматом. Информацию об этом предоставил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии для "Украинской правды" в пятницу, 5 июля.

По словам Демченко, с 16 июля истекает двухмесячный срок, в течение которого граждане Украины имели возможность встать на военный учет или обновить свои военные данные. Он также отметил, что с 00.00 17 июля пограничники при пересечении украинской границы на выезд будут проверять всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на наличие военно-учетных документов согласно требованиям, установленным правительственным постановлением № 560 от 16 мая 2024 года.

Демченко подчеркнул, что в случае отсутствия военно-учетного документа пограничники откажут в выезде из Украины. Также он отметил, что лицам, находящимся в розыске Национальной полиции или имеющим другие правовые ограничения, будет отказано в пересечении границы.

Правила для граждан Украины, которым разрешен выезд из страны, остаются неизменными. Демченко также отметил, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие отсрочку от призыва или исключенные из военного учета по состоянию здоровья, могут пересекать границу при наличии соответствующих документов.

Он призвал граждан учитывать эту информацию при планировании поездок во избежание недоразумений при пересечении границы.

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