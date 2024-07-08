На приготовление маринованных баклажанов вы потратите всего десять минут своего времени, а в результате получите доступную и невероятно вкусную закуску.

На этот раз у себя в Instagram украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич показала, как приготовить маринованные баклажаны, которые получатся даже вкуснее грибов.

"Сохраняйте проверенный рецепт маринованных синеньких всего за 10 минут", - подчеркнула кулинар.

Для приготовления маринованных баклажанов нам понадобятся следующие ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

чеснок – 3-4 зуб.

лук – 1 шт.

сахар – 1 ст.л.

растительное масло – 3 ст.л.

уксус винный 6% – 3 ст.л. (можно заменить на обычный 9%, но его берем 2 ст.л.)

соль – 1 ч.л.

укроп – пучок

кориандр или мускатный орех – по желанию

Баклажаны моем и нарезаем на крупные кубики. Чистить от кожуры их не нужно.

На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем баклажаны до золотистости.

Чтобы приготовить маринад для баклажанов, лук нарезаем на произвольные кусочки, например, кольцами, добавляем тертый чеснок, вливаем растительное масло и уксус, всыпаем сахар, соль по вкусу и все перемешиваем.

В миску с маринадом выкладываем обжаренные баклажаны и добавляем мелко нарезанный укроп. По желанию для аромата также можно добавить немного молотого мускатного ореха или кориандра.

Чтобы баклажаны хорошо промариновали, накрываем их и отправляем в холодильник минимум на один час, а лучше на всю ночь – и наша закуска готова.

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