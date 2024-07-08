На этот раз у себя в Instagram украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич показала, как приготовить маринованные баклажаны, которые получатся даже вкуснее грибов.
"Сохраняйте проверенный рецепт маринованных синеньких всего за 10 минут", - подчеркнула кулинар.
Для приготовления маринованных баклажанов нам понадобятся следующие ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- чеснок – 3-4 зуб.
- лук – 1 шт.
- сахар – 1 ст.л.
- растительное масло – 3 ст.л.
- уксус винный 6% – 3 ст.л. (можно заменить на обычный 9%, но его берем 2 ст.л.)
- соль – 1 ч.л.
- укроп – пучок
- кориандр или мускатный орех – по желанию
Баклажаны моем и нарезаем на крупные кубики. Чистить от кожуры их не нужно.
На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем баклажаны до золотистости.
Чтобы приготовить маринад для баклажанов, лук нарезаем на произвольные кусочки, например, кольцами, добавляем тертый чеснок, вливаем растительное масло и уксус, всыпаем сахар, соль по вкусу и все перемешиваем.
В миску с маринадом выкладываем обжаренные баклажаны и добавляем мелко нарезанный укроп. По желанию для аромата также можно добавить немного молотого мускатного ореха или кориандра.
Чтобы баклажаны хорошо промариновали, накрываем их и отправляем в холодильник минимум на один час, а лучше на всю ночь – и наша закуска готова.
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