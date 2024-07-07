Даже если кто-то не любит кабачки, то, попробовав эту запеканку, он изменит свое мнение, ведь это невероятно вкусное, полезное и сбалансированное блюдо.

Кулинарная блогерка Юлия Сенич предложила украинцам оригинальный рецепт вкуснейшей запеканки с кабачком, картошкой, куриным филе и нежным соусом.

"После того как я попробовала эту запеканку, я полюбила кабачки!", – признается кулинар.

Для запеканки нам понадобится:

кабачок – 1 шт.

картофель – 2-3 шт.

твердый сыр – 300 г

филе куриное – 400 г

соль, перец, сухой базилик

сливочное масло для смазки слоев и формы

Для соуса берем следующие ингредиенты:

молоко – 500 мл

мука – 50 г

сливочное масло – 50 г

яйцо – 1 шт.

мускатный орех – по желанию

соль и перец – по вкусу

Кабачок, картофель и куриное филе нарезаем на тонкие продолговатые кусочки. Нарезанный картофель, чтобы он успел пропечься, сперва отвариваем в кипящей подсоленной воде примерно 7-10 минут.

Форму для запекания смазываем сливочным маслом и вертикально выкладываем кабачок, картофель, филе и слайсы сыра, чередуя их. Сверху добавляем соль и перец по вкусу, еще немного смазываем растопленным маслом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45-55 минут.

Чтобы приготовить соус, в сотейнике или на сковороде разогреваем сливочное масло и всыпаем просеянную муку. Постоянно помешивая смесь, вливаем молоко, добавляем яйцо и варим до загустения. Солим, перчим соус и по желанию добавляем мускатный орех или тимьян.

Запеканку достаем, заливаем соусом, выкладываем сверху еще несколько слайсов сыра, посыпаем пармезаном и отправляем в духовку еще на 35-45 минут.

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