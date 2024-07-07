Кулинарная блогерка Юлия Сенич предложила украинцам оригинальный рецепт вкуснейшей запеканки с кабачком, картошкой, куриным филе и нежным соусом.
"После того как я попробовала эту запеканку, я полюбила кабачки!", – признается кулинар.
Для запеканки нам понадобится:
- кабачок – 1 шт.
- картофель – 2-3 шт.
- твердый сыр – 300 г
- филе куриное – 400 г
- соль, перец, сухой базилик
- сливочное масло для смазки слоев и формы
Для соуса берем следующие ингредиенты:
- молоко – 500 мл
- мука – 50 г
- сливочное масло – 50 г
- яйцо – 1 шт.
- мускатный орех – по желанию
- соль и перец – по вкусу
Кабачок, картофель и куриное филе нарезаем на тонкие продолговатые кусочки. Нарезанный картофель, чтобы он успел пропечься, сперва отвариваем в кипящей подсоленной воде примерно 7-10 минут.
Форму для запекания смазываем сливочным маслом и вертикально выкладываем кабачок, картофель, филе и слайсы сыра, чередуя их. Сверху добавляем соль и перец по вкусу, еще немного смазываем растопленным маслом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45-55 минут.
Чтобы приготовить соус, в сотейнике или на сковороде разогреваем сливочное масло и всыпаем просеянную муку. Постоянно помешивая смесь, вливаем молоко, добавляем яйцо и варим до загустения. Солим, перчим соус и по желанию добавляем мускатный орех или тимьян.
Запеканку достаем, заливаем соусом, выкладываем сверху еще несколько слайсов сыра, посыпаем пармезаном и отправляем в духовку еще на 35-45 минут.
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