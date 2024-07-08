Пирог по этому рецепту готовится очень просто, а получается невероятно вкусным, ведь в нем сочетаются нежное тесто, ягодная кислинка и ароматная творожная заливка.

Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", популярная фудблогерка Татьяна Юшина показала рецепт невероятно вкусного ягодного пирога с творожной заливкой.

"Это один из самых вкусных ягодных пирогов! Невозможно от него оторваться! Если у вас есть возможность испечь его с черникой – будет просто здорово! Если ее вдруг нет, то пеките с малиной или голубикой", – советует кулинар.

Для теста на форму диаметром 25-26 см берем следующие ингредиенты:

мука – 200 г

разрыхлитель – 3 ч.л.

творог – 100 г

сахар – 50 г

яйцо – 1 шт.

молоко – 1 ст.л.

растительное масло – 4 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

Также нам понадобится 500 г черники или других ягод. Для заливки берем:

сливочное масло (мягкое) - 50 г

сахар – 100 г

творог – 250 г

яйцо – 1 шт.

ванильный сахар – 1 пакетик

молоко – 5 ст.л.

Смешиваем муку с разрыхлителем, творог, сахар, яйцо, молоко, растительное масло, соль и быстро замешиваем тесто.

"Долго его не замешивать, как собралось вместе - готово", - объяснила Татьяна Юшина.

Тонким слоем выкладываем тесто в форму, формируя бортики высотой примерно три сантиметра.

Все ингредиенты заливки перебиваем блендером до однородности. На тесто выкладываем ягоды, а сверху распределяем заливку.

Выпекать черничный пирог с творожной заливкой нужно в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50 минут. Не спешите сразу разрезать пирог, лучше всего он смакует, когда полностью остынет.

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