Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", популярная фудблогерка Татьяна Юшина показала рецепт невероятно вкусного ягодного пирога с творожной заливкой.
"Это один из самых вкусных ягодных пирогов! Невозможно от него оторваться! Если у вас есть возможность испечь его с черникой – будет просто здорово! Если ее вдруг нет, то пеките с малиной или голубикой", – советует кулинар.
Для теста на форму диаметром 25-26 см берем следующие ингредиенты:
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 3 ч.л.
- творог – 100 г
- сахар – 50 г
- яйцо – 1 шт.
- молоко – 1 ст.л.
- растительное масло – 4 ст.л.
- соль – 0,5 ч.л.
Также нам понадобится 500 г черники или других ягод. Для заливки берем:
- сливочное масло (мягкое) - 50 г
- сахар – 100 г
- творог – 250 г
- яйцо – 1 шт.
- ванильный сахар – 1 пакетик
- молоко – 5 ст.л.
Смешиваем муку с разрыхлителем, творог, сахар, яйцо, молоко, растительное масло, соль и быстро замешиваем тесто.
"Долго его не замешивать, как собралось вместе - готово", - объяснила Татьяна Юшина.
Тонким слоем выкладываем тесто в форму, формируя бортики высотой примерно три сантиметра.
Все ингредиенты заливки перебиваем блендером до однородности. На тесто выкладываем ягоды, а сверху распределяем заливку.
Выпекать черничный пирог с творожной заливкой нужно в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50 минут. Не спешите сразу разрезать пирог, лучше всего он смакует, когда полностью остынет.
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