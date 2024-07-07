У некоторых украинцев есть автоматическая отсрочка от мобилизации, которая не предусматривает походов в ТЦК. Соответствующий функционал, по ее словам, скоро появится в приложении "Резерв+". Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Эта опция прежде всего касается студентов дневной формы обучения и родителей, имеющих троих и более детей.

"Это одна из наиболее нужных функций наших пользователей. Мы считаем, что в некоторых кейсах отсрочка должна предоставляться автоматически без каких-либо дополнительных заявлений в ТЦК и сбора бумаг. Например, студентам дневной формы обучения и родителям троих и более детей. Ведь эти данные есть у государства, в реестре в том или ином виде" - подчеркнула спикер.



Например, данные о семейных связях хранятся в государственном реестре актов гражданского состояния. Однако иногда получить эти данные из ЗАГСа не удается. Однако обычно такие случаи можно решить в электронном формате, отметила Черногоренко.

Напомним, что после последних изменений в законодательстве все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе вместе с паспортом военно-учетный документ.

Его могут в любой момент попросить предъявить представители ТЦК и СП или полиции. К тому же, недавно были введены новые образцы военно-учетного документа.

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