Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова продемонстрировала, как приготовить вкусные и сочные блины с мясом.

Татьяна Литвинова

Для приготовления блинов понадобятся:

  • 15 готовых блинов
  • 700 г свинины (можно использовать любое другое мясо)
  • 1 морковь
  • 300 г репчатого лука
  • 2 зубчика чеснока
  • 0,5 ч.л. кориандра
  • 0,5 ч.л. смеси перцев
  • 2 лавровых листа
  • 20 мл растительного масла
  • 1 ч.л. соли
  • 50 г сливочного масла

В кипящий бульон добавьте целую или крупно нарезанную морковь и лук, соль, перец и лавровый лист. Затем положите мясо и варите его до готовности. Татьяна Литвинова рекомендует класть мясо в кипящий бульон для сохранения сочности.

Тонко нарежьте оставшийся лук и тушите его на растительном масле под закрытой крышкой на маленьком огне, добавив измельченный чеснок и 2 ст.л. воды.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, когда мясо сварится, пропустите его через мясорубку вместе с морковью из бульона и тушеным луком (лук из бульона можно выбросить). Добавьте в фарш соль, перец, кориандр и немного бульона. Вливайте бульон по 2 ст.л., тщательно перемешивая, чтобы фарш был сочным, но не водянистым.

Выложите мясную начинку на блины и заверните их квадратиками.

Обжарьте блины с мясом на разогретом сливочном масле на небольшом огне по 2-3 минуты с каждой стороны, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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