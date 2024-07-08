Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова продемонстрировала, как приготовить вкусные и сочные блины с мясом.
Для приготовления блинов понадобятся:
- 15 готовых блинов
- 700 г свинины (можно использовать любое другое мясо)
- 1 морковь
- 300 г репчатого лука
- 2 зубчика чеснока
- 0,5 ч.л. кориандра
- 0,5 ч.л. смеси перцев
- 2 лавровых листа
- 20 мл растительного масла
- 1 ч.л. соли
- 50 г сливочного масла
В кипящий бульон добавьте целую или крупно нарезанную морковь и лук, соль, перец и лавровый лист. Затем положите мясо и варите его до готовности. Татьяна Литвинова рекомендует класть мясо в кипящий бульон для сохранения сочности.
Тонко нарежьте оставшийся лук и тушите его на растительном масле под закрытой крышкой на маленьком огне, добавив измельченный чеснок и 2 ст.л. воды.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, когда мясо сварится, пропустите его через мясорубку вместе с морковью из бульона и тушеным луком (лук из бульона можно выбросить). Добавьте в фарш соль, перец, кориандр и немного бульона. Вливайте бульон по 2 ст.л., тщательно перемешивая, чтобы фарш был сочным, но не водянистым.
Выложите мясную начинку на блины и заверните их квадратиками.
Обжарьте блины с мясом на разогретом сливочном масле на небольшом огне по 2-3 минуты с каждой стороны, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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