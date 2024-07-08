Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова продемонстрировала, как приготовить вкусные и сочные блины с мясом.

Для приготовления блинов понадобятся:

15 готовых блинов

700 г свинины (можно использовать любое другое мясо)

1 морковь

300 г репчатого лука

2 зубчика чеснока

0,5 ч.л. кориандра

0,5 ч.л. смеси перцев

2 лавровых листа

20 мл растительного масла

1 ч.л. соли

50 г сливочного масла

В кипящий бульон добавьте целую или крупно нарезанную морковь и лук, соль, перец и лавровый лист. Затем положите мясо и варите его до готовности. Татьяна Литвинова рекомендует класть мясо в кипящий бульон для сохранения сочности.

Тонко нарежьте оставшийся лук и тушите его на растительном масле под закрытой крышкой на маленьком огне, добавив измельченный чеснок и 2 ст.л. воды.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, когда мясо сварится, пропустите его через мясорубку вместе с морковью из бульона и тушеным луком (лук из бульона можно выбросить). Добавьте в фарш соль, перец, кориандр и немного бульона. Вливайте бульон по 2 ст.л., тщательно перемешивая, чтобы фарш был сочным, но не водянистым.

Выложите мясную начинку на блины и заверните их квадратиками.

Обжарьте блины с мясом на разогретом сливочном масле на небольшом огне по 2-3 минуты с каждой стороны, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Последние новости Украины:

Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.