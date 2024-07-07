Обычно через карты "мул" перечисляются средства, полученные в результате преступных действий, таких как торговля наркотиками, людьми, терроризм, фишинг и другие серьезные преступления.

Украинцам чаще предоставляют предложения сдать свою банковскую карту в аренду за плату или выполнить простую работу с обещанием получить вознаграждение на карту. Эта новая мошенническая схема ставит держателя карты в риск стать соучастником преступления.

Если своевременно не обратиться в полицию и не сообщить об этом, владельцу грозит возможность наказания в виде лишения свободы. Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты.

По информации, полученной от Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи), мошенники используют украинцев как "денежных мулов" или "дропов". Эти лица помогают усложнить следствию установление происхождения средств, полученных путем незаконных действий.

"Это лица, позволяющие третьему лицу (мошеннику) за финансовое вознаграждение использовать свой банковский счет для проведения операций с средствами незаконного происхождения. Дропы перечисляют незаконно полученные средства через различные банковские счета, используя свои платежные карты. Это делается для того, чтобы усложнить работу Следствия. Такой процесс позволяет преступным группам работать в разных странах, оставаясь в тени», – заявили в Госспецсвязи.

Обычно через карты "мул" перечисляются средства, полученные в результате преступных действий, таких как торговля наркотиками, людьми, терроризм, фишинг и другие серьезные преступления. В основном "дропы" не осознают, что их карточка используется для таких целей, но, несмотря на это, они становятся соучастниками преступлений и могут быть привлечены к уголовной ответственности, включая штрафы, конфискацию имущества или лишение свободы.

Для защиты от таких ситуаций следует воздерживаться от принятия сомнительных предложений по легкому заработку. Также тем, кто стал "дропом", рекомендуется немедленно обращаться в Киберполицию и свой банк.

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