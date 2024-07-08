Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво заметил в социальной сети, суши бургеры удобны в употреблении и, конечно, невероятно вкусны и оригинальны.

На своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил оригинальный рецепт суши бургеров, которые сочетают в себе два популярных блюда – суши и бургер. Этот рецепт гораздо проще, чем крутить роллы.

Для приготовления потребуются:

Рис для суши – 100 г

Вода – 200 мл

Растительное масло – 20 г

Рисовый уксус – 15 г

Соус унаги – 40 г

Лист нори – 2 шт.

Яйцо – 1 шт.

Огурец – 1/2 шт.

Перец чили – 1/3 шт.

Авокадо – 1/2 шт.

Зеленый лук – 5 г

Слабосоленый лосось – 70 г

Майонез – 30 г

Острый соус – 5 г

Соевый соус – 30 г

Процесс приготовления:

Рис для суши отвариваем до готовности с добавлением растительного масла. После варки заправляем рис соусом унаги (20 г) и рисовым уксусом, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

На пищевую пленку выкладываем лист нори, в середину кладем половину вареного риса и заворачиваем с помощью пленки, чтобы получилась "булочка". Формируем вторую булочку аналогичным способом. Разрезаем булочки пополам, как обычные бургерные.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, яйцо обжариваем до готовности. Рыбу и авокадо нарезаем на кусочки, огурец – тонкими слайсами.

Для первого бургера добавляем 20 г соуса унаги, жареное яйцо, огурец, авокадо и зеленый лук. Для второго бургера смешиваем острый соус с майонезом, добавляем слабосоленую рыбу и перец чили.

Подаем суши бургеры вместе с соевым соусом, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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