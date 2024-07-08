На своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил оригинальный рецепт суши бургеров, которые сочетают в себе два популярных блюда – суши и бургер. Этот рецепт гораздо проще, чем крутить роллы.
Для приготовления потребуются:
- Рис для суши – 100 г
- Вода – 200 мл
- Растительное масло – 20 г
- Рисовый уксус – 15 г
- Соус унаги – 40 г
- Лист нори – 2 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Огурец – 1/2 шт.
- Перец чили – 1/3 шт.
- Авокадо – 1/2 шт.
- Зеленый лук – 5 г
- Слабосоленый лосось – 70 г
- Майонез – 30 г
- Острый соус – 5 г
- Соевый соус – 30 г
Процесс приготовления:
Рис для суши отвариваем до готовности с добавлением растительного масла. После варки заправляем рис соусом унаги (20 г) и рисовым уксусом, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
На пищевую пленку выкладываем лист нори, в середину кладем половину вареного риса и заворачиваем с помощью пленки, чтобы получилась "булочка". Формируем вторую булочку аналогичным способом. Разрезаем булочки пополам, как обычные бургерные.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, яйцо обжариваем до готовности. Рыбу и авокадо нарезаем на кусочки, огурец – тонкими слайсами.
Для первого бургера добавляем 20 г соуса унаги, жареное яйцо, огурец, авокадо и зеленый лук. Для второго бургера смешиваем острый соус с майонезом, добавляем слабосоленую рыбу и перец чили.
Подаем суши бургеры вместе с соевым соусом, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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