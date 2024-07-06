Тренер из Одессы получил не только по лицу, но и бесплатную поездку в ТЦК на ВВК

Фитнес-тренер послал и обматерил военного. Так, в Одессе мужчина публично посрамил военнослужащего, и после распространения информации об этом случае люди откликнулись на этот поступок как проявление пренебрежения бойцом Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил блоггер и активист Ганул Демьян, скандальное видео также разлетелось по украинским Телеграмм-каналам.

В субботу, 6 июля, одесский фитнес-тренер обматерил и желал смерти военному.

"На*уй иди, чтобы вы все сдохли, кто там воюет. Мне пох*й, что ты воевал, дятел еб*чий", - заявил фитнес-тренер из Одессы.

Одессита уже нашли, мужчину зовут Свивастян Гогович. В своем Instagram он не скрывает своего пренебрежения к Украине и ее народу.

"Мне было трудно досмотреть это видео до конца, адреналин и желание мести переполняют. Из видео понятно, что мужчина видит человека в форме и с присущей сепаратисту ненавистью желает смерти и посылает защитника", - написал активист Ганул Демьян.

Впоследствии Демьян посетил фитнес-тренера и провел "беседу" с мужчиной на тему того, как следует разговаривать с военными. Кроме того, позже местные СМИ рассказали, что тренер из Одессы получил не только по лицу, но и бесплатную поездку в ТЦК.

В частности сообщается, что оскорблявший военного фитнес-тренер получил повестку и уехал проходить ВЛК.

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