Дома можно просто сделать очень вкусные праздничные рулетики с морковью, сыром и лимоном, о чем рассказала авторка украинского кулинарного блога.

Рецепт таких рулетиков не очень сложен, зато хорошо подходит в качестве перекуса на праздники. Причем рыбка получается ароматной и мягкой. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты:

4 небольшие скумбрии

50 г мелко натертой моркови

70 г твердого сыра или моцареллы

1/2 луковицы

1 столовая ложка лимонной цедры

120 г жирной сметаны 20%

Смесь зелени и приправа к рыбе от @iris.seasonings

Приготовление:

Скумбрию тщательно почистить, убрать все косточки. Каждую тушку разрезать вдоль на две части.

В миске смешать мелко натертую морковь, поджаренный лук, лимонную цедру, творог, сметану и зелень. Тщательно перемешать, чтобы получить однородную массу.

На каждый кусочек скумбрии нанести небольшое количество начинки. Свернуть рулетики и закрепить их зубочистками.

На дно формы выложить тонкие слайсы картофеля, предварительно смазанные маслом. Сверху разместить кольца лимона и кусочки консервированных ананасов.

Выложить рулетики в подготовленную форму для запекания. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать в течение 40-45 минут.

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