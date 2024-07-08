Рецепт таких рулетиков не очень сложен, зато хорошо подходит в качестве перекуса на праздники. Причем рыбка получается ароматной и мягкой. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты:
- 4 небольшие скумбрии
- 50 г мелко натертой моркови
- 70 г твердого сыра или моцареллы
- 1/2 луковицы
- 1 столовая ложка лимонной цедры
- 120 г жирной сметаны 20%
- Смесь зелени и приправа к рыбе от @iris.seasonings
Приготовление:
Скумбрию тщательно почистить, убрать все косточки. Каждую тушку разрезать вдоль на две части.
В миске смешать мелко натертую морковь, поджаренный лук, лимонную цедру, творог, сметану и зелень. Тщательно перемешать, чтобы получить однородную массу.
На каждый кусочек скумбрии нанести небольшое количество начинки. Свернуть рулетики и закрепить их зубочистками.
На дно формы выложить тонкие слайсы картофеля, предварительно смазанные маслом. Сверху разместить кольца лимона и кусочки консервированных ананасов.
Выложить рулетики в подготовленную форму для запекания. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать в течение 40-45 минут.
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