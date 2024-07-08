По состоянию на июль 2024 года зарплаты у многих украинцев на низком уровне, лишь небольшой процент людей зарабатывает достаточно денег.

По состоянию на 2024 год 31% украинцев зарабатывают в среднем от 10 до 20 тысяч гривен. При этом более половины опрошенных считают этот доход недостаточным. Украинцы в сети делились своими мыслями по этому поводу, многие из них заявили, что это действительно суровая и болезненная правда на фоне удорожания продуктов и услуг.

По состоянию на июль 2024 года 43% опрошенных украинцев зарабатывают менее 10 000 гривен, что является улучшением по сравнению с 2023 годом, когда этот показатель составил 53%. Заработок от 10000 до 20000 гривен имеют 31% респондентов, а более 20000 гривен получают 21% опрошенных. В то же время, для 53% уровень доходов снизился, а для 26% - вырос.

Большинство украинцев, 82%, считают свой доход недостаточным для жизни. В 2024 году 15% отметили, что их заработок более чем достаточен; 56% считают его недостаточным, а 26% – категорически недостаточным.

Украинцы писали, что в это время, когда украинцы заработают мизерные средства депутаты решили поднять зарплату своим помощникам. Также комментаторы напомнили, что цены на часть украинских продуктов уже сравнялись со стоимостью европейских продуктов – при этом зарплаты украинцев стоят на месте.

"Однако депутаты себе и помощникам подняли зп, вот он конец эпохи бедности", "Все цены идут в Европу, но когда зарплата будет как в Евросоюзе.", "Украинцы такими бедными еще не были", "Конец эпохи бедности. Эпоха мощной бедности. ", "Забыли добавить, что для 8 тыс грн в месяц нужно иметь еще и высшее образование и мега опыт работы и разбираться во всем на свете а лучше еще и работать сверхурочно".

Источник: Gradus.

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