Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская и "Холостяк" Никита Добрынин показали, как приготовить вкуснейшие ленивые вареники для завтрака.

Победительница и судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская встретилась с ведущим, героем шоу "Холостяк" Никитой Добрыниным, чтобы научить украинцев готовить ленивые вареники.

Для приготовления ленивых вареников звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

творог жирностью 5-9% - 350 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 1 ст.л.

мука кукурузная – 2 ст.л.

соль - щепотка

Для идеальной консистенции творог обычно рекомендуют перетирать через сито, но "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала гораздо более простой лайфхак.

"Очень тщательно перетрите его руками. Именно как на нашем видео. Чтобы не использовать сито, достаточно его вот так сильно-сильно помять - результат тот же", - пояснила звезда "Мастер Шеф".

Смешиваем творог, яйцо, сахар, соль и муку до однородности. Из творожного теста формируем шарики небольшого размера и варим в кипящей подсоленной воде.

"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская подчеркнула, что кукурузная мука отличается от пшеничной, и изделия с ней нужно готовить немного дольше. Поэтому, когда ленивые вареники всплывут, варим их еще 4-5 минут.

Важно: варим ленивые вареники на среднем огне при легком булькотении, потому что из-за сильного кипения изделия могут развалиться. Готовые ленивые вареники смазываем сливочным маслом – и можно наслаждаться.

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