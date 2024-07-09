Если вы любите абрикосы, обязательно попробуйте приготовить эту вкусную и оригинальную летнюю закуску по рецепту судьи "Мастер Шеф" Владимира Ярославского.

На этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил украинцам рецепт вкусного и оригинального летнего перекуса.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил приготовить хрустящие тосты с жареными абрикосами, медом и сыром. Готовится это блюдо очень просто и быстро, а получается просто нереально вкусным.

Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Ярославский отделяет абрикосы от косточек, немного поливает их уксусом (лучше брать бальзамический или яблочный) и добавляет мед. По желанию можно также добавить чабреца.

В половинки абрикосов также добавляем по кусочку любимого сыра – "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использовал дорблю. Выкладываем абрикосы на гриль сыром кверху и обжариваем, чтобы сыр немного расплавился.

Ломтики хлеба обжариваем до хрустящей корочки с обеих сторон. Кроме того, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дополнительно приготовил сырный крем.

"Отдельно я взял сыр с благородной плесенью, добавил сливки, оливковое масло и размял все вилкой (можно заменить на крем-сыр с оливковым маслом и можно добавлять ароматные травы - тархун, орегано, майоран)", - объяснил шеф-повар.

Поджаренный хлеб смазываем сырным кремом, сверху выкладываем жареные абрикосы и немного поливаем все медом – и можно наслаждаться.

Останні новини України:

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський дав рецепт домашнього сиру Філадельфія.

сЯк приготувати ідеальні млинці: простий робочий рецепт від судді "Мастер Шеф" Ярославського.

Також Politeka писала, що "Мастер Шеф" Володимир Ярославський дав простий рецепт омлету по-французьки.