Судья "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский вместо окрошки готовит разнообразные холодные супы, и этот – один из самых вкусных.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился оригинальным рецептом холодного супа, который поможет спастись от жары.

Гаспачо – холодный испанский суп, который готовят на основе томатов. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил сделать обновленную версию этого блюда, добавив в него персик – и получилось невероятно вкусно.

Для приготовления гаспачо с персиком "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использовал:

помидоры – 300 г

персики - 300 г

вода - 50 г

сахар – 10-15 г

лимонный сок – 10 г

сладкий красный перец – 75 г

белый хлеб без корочки - 25 г

горчица – 12-15 г

оливковое масло – 35 г

соль – по вкусу

Важно: ингредиенты берём в очищенном виде, чтобы текстура супа была идеально нежной, без неприятных частиц кожицы.

Томаты держим 30 секунд в кипятке, затем перекладываем их в холодную воду и чистим от кожуры. Персики либо чистим экономкой или маленьким ножом, либо так же, как помидоры, но в кипятке их держим 45 секунд. Перец тоже чистим экономкой.

В сотейник "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает персик, добавляет воду, сахар, лимонный сок и проваривает от 3 до 7 минут – это зависит от спелости персика, чем он мягче, тем меньше времени уходит. После этого даем персику остыть.

Томаты, перец, персик, хлеб, горчицу и растительное масло "Мастер Шеф" Владимир Ярославский перебивает блендером до однородности. По вкусу добавляем соль и, если любите острое, немного сосуса табаско.

Перед подачей обязательно даем гаспачо остыть в холодильнике. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский для подачи добавляет в холодный суп немного сладкого перца и персика, нарезанных мелкими кусочками, а также оливковое масло и базилик.

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