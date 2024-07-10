Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился оригинальным рецептом холодного супа, который поможет спастись от жары.
Гаспачо – холодный испанский суп, который готовят на основе томатов. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил сделать обновленную версию этого блюда, добавив в него персик – и получилось невероятно вкусно.
Для приготовления гаспачо с персиком "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использовал:
- помидоры – 300 г
- персики - 300 г
- вода - 50 г
- сахар – 10-15 г
- лимонный сок – 10 г
- сладкий красный перец – 75 г
- белый хлеб без корочки - 25 г
- горчица – 12-15 г
- оливковое масло – 35 г
- соль – по вкусу
Важно: ингредиенты берём в очищенном виде, чтобы текстура супа была идеально нежной, без неприятных частиц кожицы.
Томаты держим 30 секунд в кипятке, затем перекладываем их в холодную воду и чистим от кожуры. Персики либо чистим экономкой или маленьким ножом, либо так же, как помидоры, но в кипятке их держим 45 секунд. Перец тоже чистим экономкой.
В сотейник "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает персик, добавляет воду, сахар, лимонный сок и проваривает от 3 до 7 минут – это зависит от спелости персика, чем он мягче, тем меньше времени уходит. После этого даем персику остыть.
Томаты, перец, персик, хлеб, горчицу и растительное масло "Мастер Шеф" Владимир Ярославский перебивает блендером до однородности. По вкусу добавляем соль и, если любите острое, немного сосуса табаско.
Перед подачей обязательно даем гаспачо остыть в холодильнике. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский для подачи добавляет в холодный суп немного сладкого перца и персика, нарезанных мелкими кусочками, а также оливковое масло и базилик.
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