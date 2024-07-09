Сезон баклажанов уже в разгаре, поэтому бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом вкуснейшей консервации на зиму.

В этот раз экс-судья проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова у себя в Instagram показала, как приготовить пикантные баклажаны "Огонек" с томатным чили соусом.

"Консервация, которая ассоциируется у меня с одесским детством. Пикантный вкус этого блюда всегда согревал и дарил теплоту в холодную зимнюю погоду", – рассказала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

На 1,5 кг баклажанов "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты (в очищенном виде):

перец сладкий – 500 г

чеснок – 100 г

перец чили (по желанию) – 20 г

соус томатный чили – 130 г

сахар – 80 г

уксус столовый 9% - 25 г

соль – 25 г

масло подсолнечное – 50 г

Баклажаны "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает кольцами толщиной примерно 1 см, солит, заливает теплой водой и оставляет на 30 минут. После этого соленую воду сливаем, баклажаны промываем холодной водой и просушиваем салфетками.

Далее баклажаны можно либо обжарить на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон, либо запечь их в духовке.

Для заправки перец сладкий, перец чили и чеснок перебиваем блендером. К овощам добавляем уксус, сахар, соль, томатный соус чили и перемешиваем.

В чистые банки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова выкладывает поочередно кольцо баклажана, 1 ст.л. заправки и так до конца. Банки с баклажанами плотно закрываем крышками и ставим стерилизоваться – на 20 минут после закипания воды, в которой стоят банки.

Банки ставим крышками вниз, накрываем одеялом и оставляем, чтобы они полностью остыли.

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