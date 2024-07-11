В этот раз в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом пикантных куриных крылышек с куркумой и ананасом. Основное внимание в этом рецепте уделено маринаду и ананасовой подушке, что придает блюду особую сочность.

Ингредиенты:

Несколько свежих зубчиков чеснока

Соевый соус

Куркума

Растительное масло (оливковое или подсолнечное)

Мед

Соль

Перец

Свежий ананас

Приготовление:

Разрежьте куриные крылышки на фаланги. На каждом крылышке сделайте несколько надрезов, чтобы мясо запекалось быстрее, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво. В миске смешайте нарезанный слайсами чеснок, растительное масло, соевый соус, куркуму, мед, соль и перец по вкусу.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказал, добавьте крылышки в миску с маринадом и хорошо перемешайте, чтобы они равномерно покрылись смесью. Очистите ананас и нарежьте его на слайсы толщиной примерно 1 см. Разрежьте слайсы на несколько кусочков.

Застелите противень фольгой. Равномерно выложите кусочки ананаса на противень, создавая ананасовую подушку. В один слой разложите замаринованные крылышки поверх ананаса, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте крылышки с куркумой и ананасами до образования аппетитной золотистой корочки.

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