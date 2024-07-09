В НБУ сообщили, что существуют несколько способов обнаружения фальшивок, включая методы оценки на ощупь.

Хотя фальшивомонетчики стали реже производить поддельные банкноты гривны, эти практики еще не исчезли полностью. По результатам 2023 г. выявлено, что на каждые 1 миллион настоящих купюр приходится около 2,1 поддельных, что меньше, чем в предыдущий год. Однако существуют несколько способов обнаружения фальшивок, включая методы оценки на ощупь. Об этом сообщили в НБУ.

Отмечается, что проверка подлинности банкнот гривны осуществляется путем оценки следующих аспектов:

Банкнотная бумага : оценка качества материала, из которого изготовлена ​​купюра. Рельефность изображений : проверка высоты отдельных элементов на лицевой стороне банкноты, которая достигается с помощью специального типа печати.

Кроме того, возможна проверка, включающая:

Изменение угла наклона : при рассмотрении под разными углами зрения можно наблюдать изменение цвета изображения и направления движения фонового изображения ленты (кинетический эффект).

Полимерная лента : внедрение полимерной ленты в толщу бумаги, содержащую изображение цифрового обозначения номинала, Государственного герба Украины и отличающегося ярко выраженным кинетическим эффектом в банкнотах номиналом 100-500 гривен.

Также можно проверить подлинность купюры, разместив ее против света. Этот метод позволяет проверить:

Наличие водяных знаков : это изображение портрета, повторяющее портрет, напечатанный на лицевой стороне банкноты. Можно также проверить наличие изображения цифрового обозначения номинала или графического знака гривны.

Наличие сквозного элемента : это изображение цифрового обозначения номинала, выполненное с обеих сторон банкноты. Оно имеет целостный вид без разрывов или оползней при рассмотрении против света.

Наличие защитной ленты : это защитная лента, полностью погруженная в толщу бумаги. С помощью увеличительного стекла можно рассмотреть изображение номинала, надписи "ГРН" и изображение трезубца в прямом и перевернутом виде.

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