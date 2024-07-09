Хотя фальшивомонетчики стали реже производить поддельные банкноты гривны, эти практики еще не исчезли полностью. По результатам 2023 г. выявлено, что на каждые 1 миллион настоящих купюр приходится около 2,1 поддельных, что меньше, чем в предыдущий год. Однако существуют несколько способов обнаружения фальшивок, включая методы оценки на ощупь. Об этом сообщили в НБУ.
Отмечается, что проверка подлинности банкнот гривны осуществляется путем оценки следующих аспектов:
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Банкнотная бумага : оценка качества материала, из которого изготовлена купюра.
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Рельефность изображений : проверка высоты отдельных элементов на лицевой стороне банкноты, которая достигается с помощью специального типа печати.
Кроме того, возможна проверка, включающая:
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Изменение угла наклона : при рассмотрении под разными углами зрения можно наблюдать изменение цвета изображения и направления движения фонового изображения ленты (кинетический эффект).
- Полимерная лента : внедрение полимерной ленты в толщу бумаги, содержащую изображение цифрового обозначения номинала, Государственного герба Украины и отличающегося ярко выраженным кинетическим эффектом в банкнотах номиналом 100-500 гривен.
Также можно проверить подлинность купюры, разместив ее против света. Этот метод позволяет проверить:
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Наличие водяных знаков : это изображение портрета, повторяющее портрет, напечатанный на лицевой стороне банкноты. Можно также проверить наличие изображения цифрового обозначения номинала или графического знака гривны.
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Наличие сквозного элемента : это изображение цифрового обозначения номинала, выполненное с обеих сторон банкноты. Оно имеет целостный вид без разрывов или оползней при рассмотрении против света.
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Наличие защитной ленты : это защитная лента, полностью погруженная в толщу бумаги. С помощью увеличительного стекла можно рассмотреть изображение номинала, надписи "ГРН" и изображение трезубца в прямом и перевернутом виде.
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