Как рассказала журналистам его жена, муж еще с двумя коллегами ехали на работу, а по дороге их забрали в ТЦК.

В территориальном центре комплектования и социальной поддержки Винницкой области вышли с заявлением по поводу информации о содержании мужчины на территории учреждения. Военные решили прокомментировать ситуацию с учетом общественного интереса и огласки в Интернете. Об этом сообщают в Винницком областном ТЦК и СП.

Там рассказали, что 6 июля Государственная пограничная служба Украины задержала группу из 14 человек, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Украины. Во время задержания стало известно, что ни один из задержанных не имел при себе военно-учетных документов, обязательных для военнообязанных граждан Украины.

В связи с этим, 6 июля задержанные были переданы представителям группы оповещения Территориальных центров собрания и Службы спасения для уточнения их военно-учетных данных. Это было сделано в соответствии с действующим законодательством для определения их пригодности к военной службе и прохождению военно-врачебной комиссии.

После прохождения военно-врачебной комиссии установлено, что все 14 человек пригодны к военной службе и не имеют оснований для получения отсрочки или увольнения. В соответствии с этим они были призваны на военную службу по мобилизации.

"О слухах о физическом или психологическом влиянии на задержанных во время их пребывания в ТЦК и СП, была проведена внутренняя проверка. Ее результаты не подтвердили случаев избиения или других противоправных действий со стороны представителей ТЦК и СП", - добавили в Винницком областном ТЦК и СП. .

Речь идет о случае Андрея Тихончука из Ровенщины. Как рассказала журналистам его жена, муж еще с двумя коллегами ехали на работу в Винницкую область. 5 июля на блокпоста в 45 км от пограничного села их остановили работники ТЦК для проверки документов.

Затем его перевезли в военкомат в Тульчин. Женщина обратилась в полицию о незаконном задержании человека, а также избиении. Однако Тихончука после прохождения ВЛК направили в учебный центр.

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