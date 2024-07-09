Объявлено подозрение одному из директоров частного предприятия, завладевшего средствами одного из исполнительных комитетов городского совета Черкасской области. Подробности коррупционного дела сообщили в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры.

деньги, взятка, коррупция

Следствие установило, что занимавший должность директора частного предприятия подозреваемый использовал свой пост для завладения средствами Исполнительного комитета городского совета Черкасской области.

Он заключил договор с комитетом по выполнению работ по проектированию, производству, монтажу, комплектации и вводу в эксплуатацию объекта, благодаря чему отчислил более 1 миллиона гривен в пользу своего предприятия.

Осознавая, что средства, выделенные на выполнение указанных работ, являются частью местного бюджета, последний одобрил акты выполненных работ, зная, что они содержат недостоверные данные по виду и объему работ. Эти данные практически не соответствовали реальности, а размеры строй работ были завышены.

суд

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Досудебное расследование в рамках уголовного производства проводится Службой безопасности Украины и Службой по делам государственной охраны Черкасской области.

В случае доказательства вины правонарушителю может грозить лишением свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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