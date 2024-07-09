При процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом.

Объявлено подозрение одному из директоров частного предприятия, завладевшего средствами одного из исполнительных комитетов городского совета Черкасской области. Подробности коррупционного дела сообщили в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры.

Следствие установило, что занимавший должность директора частного предприятия подозреваемый использовал свой пост для завладения средствами Исполнительного комитета городского совета Черкасской области.

Он заключил договор с комитетом по выполнению работ по проектированию, производству, монтажу, комплектации и вводу в эксплуатацию объекта, благодаря чему отчислил более 1 миллиона гривен в пользу своего предприятия.

Осознавая, что средства, выделенные на выполнение указанных работ, являются частью местного бюджета, последний одобрил акты выполненных работ, зная, что они содержат недостоверные данные по виду и объему работ. Эти данные практически не соответствовали реальности, а размеры строй работ были завышены.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Досудебное расследование в рамках уголовного производства проводится Службой безопасности Украины и Службой по делам государственной охраны Черкасской области.

В случае доказательства вины правонарушителю может грозить лишением свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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