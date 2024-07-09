Национальный банк Украины планирует установить ограничения на денежные переводы между карточками физических лиц. Эта инициатива сейчас находится на этапе обсуждения, в частности, по установлению лимита.

При этом грядущие перемены уже вызвали обсуждение в обществе. В Национальном банке Украины заявили, что это решение обосновано и не имеет принципиальных проблем.

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Член Совета Национального банка Украины, доктор экономических наук Василий Фурман, отметил, что предложенные ограничения на денежные переводы между карточками не будут касаться 95% населения Украины. Он пояснил, что существуют разные причины для введения этого решения, но панические настроения среди граждан преждевременны и необоснованны.

"Я не считаю, что в вопросе ограничения переводов с карты на карту может быть какая-то паника. Причины такого решения разные. В частности, часто карты банков используются в разных теневых схемах, игровом бизнесе, оптимизации налогообложения и т.д. Такого не должно быть", - подчеркнул. эксперт.

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Согласно словам Фурмана, лицо, работающее как ФЛП или получающее "белую" заработную плату, может обратиться в банк с просьбой увеличить лимиты перевода с карты на карту. Он подчеркнул, что главное – это возможность работать легально и платить налоги.

Экономист также отметил необходимость снижения уровня теневой экономики в Украине. Он отметил, что у инициатив Национального банка нет ничего чрезвычайного, но они направлены на уменьшение противозаконных операций и важны для борьбы с теневой экономикой. Фурман также подчеркнул, что эти инициативы не смогут полностью решить проблему, однако их внедрение будет способствовать этой цели с участием всех заинтересованных сторон.

Источник: today.ua.

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