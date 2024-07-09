Коррупционные скандалы, возникающие в Украине почти каждый день, оказывают значительное влияние на мотивацию новобранцев ВСУ. Журналист, месяц назад ушедший служить в армию, пришел к выводу, что "обычный украинец живет в реальности, которая не пересекается с мнениями известных философов и публицистов. Об этом он написал в Фейсбук и рассказал, что находится в шоке после месяца службы в ВСУ.

Киевлянин Артем Ильин, работавший ранее в ряде экономических и деловых медиа, был шокирован настроениями и мировоззрением своих сослуживцев. Он пишет, что его сейчас окружают преимущественно жители сельских регионов западной части Украины, такие же новобранцы, как он сам. И отсутствие патриотизма заметно сразу.

"Довольно большая часть народа открыто заявляет: "За мои 30-40-50 лет государство не дало ничего, кроме калашмата (автомата Калашникова – ред.). Почему я должен быть патриотом?... Я откровенно теряюсь и не знаю, что всем ответить. Аргументы о путине и московских властях не работают", – пишет Ильин.

Журналист своими глазами увидел, что военные активно обсуждают тотальную коррупцию и верят, что на должности назначают тех, кто заплатил взятки. Многие из его армейского окружения уверены, что в тюрьму никто из коррупционеров, например Николай Тищенко, не попадет, потому что они откупятся.

Военные постоянно вспоминают случай с замминистра, который внес многомиллионный залог после разоблачения его коррупционных сделок. Кроме того, в среде солдат очень быстро распространяются слухи, например о Bugatti у первой леди.

Он добавил, что имеет ощущение, что народ хочет "доброго и умного гетмана", который будет жестко разбираться с "плохим старшиной" и просто так будет давать блага простому украинцу или не будет трогать его. В то же время Ильин успел заметить, что украинцы хотят увидеть готовые решения, которые сделают их жизнь лучше, и не доверяют красивым презентациям о том, как в Украине когда-нибудь наступит светлое будущее.

"Их фактически принуждением, а иногда и обманом, забрали в армию. Как жить таким семьям – нет ответа. И в то же время большие коррупционные скандалы возникают почти каждый день. Несмотря на десятки антикоррупционных органов, мощные речи, яркие форумы и авторитетных спикеров. И народ понимает, что это все х@йня на постном масле, которую втирают уже 10+ лет на фоне разговоров о путинской угрозе.

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