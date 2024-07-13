Растения на участке, поврежденные паутинным клещом, отстают в росте, листья преждевременно засыхают и опадают – урожай погибает.

Паутинные клещи могут быть желто-зеленые, красные, оранжевые, белые, пишет Politeka.net.

Этот вредитель неприхотлив в пище, поэтому обнаружить его можно на помидорах, огурцах, комнатных растениях, ягодных кустах и ​​т.д.

Одной из опасностей паутинного клеща является то, что вредят растению как имаго, так и личинки, высасывая из листьев сок. У растения нарушается водный баланс, снижается содержание хлорофилла и замедляется процесс фотосинтеза. Паутинный клещ может вредить посевам в течение длительного периода – от 2 листьев до полной спелости.

Народные средства против паутинного клеща.

В борьбе с паутинным клещом необходимо опрыскивать водой в засушливую погоду как комнатные, так и садовые и огородные растения. Однако, подчеркивают эксперты, это эффективно только как профилактическое средство и не поможет, когда паутинный клещ уже поселился на растении.

«Если растение не очень повреждено, можно потереть листья с обеих сторон и стебли мыльным раствором. Кроме этого, обязательно нужно убирать опавшие и старые листья, снимать с растения отцветшие цветки и время от времени протирать листья влажной губкой или тряпкой», - говорят в Госпродпотребслужбе.

Растениям, которым это не повредит, можно даже сделать летний «душ».

Одно из народных средств против паутинного клеща – настой из чеснока. Для этого необходимо размельчить 500 г чеснока, залить 3 л воды и настаивать 5 дней в теплом темном месте, затем процедить. Для обработки растений от клещей 60 г настоя разводят в 10 л воды и прибавляют 50 г мыла.

Народные средства против паутинного клеща.

Также раствор против паутинного клеща делают из луковой шелухи.

Для этого 200 г луковой шелухи заливают 10 л теплой воды, настаивают 4-5 дней, процеживают и возделывают растений.

Обрабатывать необходимо трижды – через каждые 5 дней.

Кроме того, раствор против паутинного клеща делают из табака или махорки. А именно – 400 г сухого табака или махорки необходимо в течение суток настаивать в 10 л воды. После этого раствор кипятят два часа.

Затем после того как раствор охлажден его процеживают, доливают водой до объема 10 л и добавляют 50 г мыла.

Мыло, стиральный порошок (4-5 г на 1 л воды) или жидкое моющее средство в растворы добавляют в непосредственно перед проведением процедуры.

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