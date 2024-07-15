В следующем отопительном сезоне жители трех украинских областей смогут пользоваться газом бесплатно.

Эту информацию предоставило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Ранее мы сообщали, что украинцев ждут проверки со стороны газовых служб.

Первоначально планировалось, что проект по оказанию помощи уязвимым категориям населения охватит только Харьковскую область. Однако впоследствии в него были включены также Сумская и Донецкая области.

Проектом, курируемым вице-премьер-министром Украины Ириной Верещук, предусмотрено предоставление сжиженного газа уязвимым категориям населения, проживающим на прифронтовых территориях трех указанных областей. Люди будут получать баллоны с сжиженным газом в качестве гуманитарной помощи для прохождения отопительного сезона.

Следует отметить, что для остальных украинцев стоимость газоснабжения будет оставаться неизменной до 30 апреля 2025 года. Большинство украинцев, а именно 98%, будут платить по тарифу 7,96 гривны за кубометр. Это стоимость газа по тарифу «Фиксированный» от газоснабжающей компании «Нефтегаз Украины». Однако, согласно требованиям Международного валютного фонда, стоимость газа будет постепенно повышаться, хотя предварительно объявлено, что это произойдет уже после завершения войны.

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