Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить сытный перекус для всей семьи.

На своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил поделиться быстрым рецептом нежных булочек с мясной начинкой, приготовленных на сковороде.

Ингредиенты для теста:

Мука – 250 г

Сахар – 5 г

Теплая вода – 140 г

Сухие дрожжи – 7 г

Соль – 2 г

Растительное масло – 10 г

Ингредиенты для начинки:

Свиной фарш – 200 г

Зеленый лук – 15 г

Соль, перец, паприка, сухой чеснок – по вкусу

Соус унаги – 10 г

Кунжутное масло – 3 г

Вода – 30 г

Приготовление:

В теплой воде растворите сахар и дрожжи, оставьте на 5 минут. В миску добавьте муку, растительное масло, соль и дрожжевую смесь, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Замесите тесто, накройте полотенцем и оставьте подходить в теплом месте на 30-40 минут. В свиной фарш добавьте соль, перец, паприку, сухой чеснок, кунжутное масло, соус унаги, воду и мелко нарезанный зеленый лук.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавил, далее тщательно перемешайте начинку. Из теста сформируйте колбаску, разрежьте на шайбы и раскатайте в тонкие лепешки. В центр каждой лепешки положите по 1 чайной ложке мясной начинки.

Сформируйте булочки, защипывая края теста вокруг начинки. Выложите булочки на сковороду, налейте немного воды. Готовьте булочки на среднем огне 7-10 минут, периодически переворачивая их, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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