На своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил поделиться быстрым рецептом нежных булочек с мясной начинкой, приготовленных на сковороде.
Ингредиенты для теста:
- Мука – 250 г
- Сахар – 5 г
- Теплая вода – 140 г
- Сухие дрожжи – 7 г
- Соль – 2 г
- Растительное масло – 10 г
Ингредиенты для начинки:
- Свиной фарш – 200 г
- Зеленый лук – 15 г
- Соль, перец, паприка, сухой чеснок – по вкусу
- Соус унаги – 10 г
- Кунжутное масло – 3 г
- Вода – 30 г
Приготовление:
В теплой воде растворите сахар и дрожжи, оставьте на 5 минут. В миску добавьте муку, растительное масло, соль и дрожжевую смесь, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Замесите тесто, накройте полотенцем и оставьте подходить в теплом месте на 30-40 минут. В свиной фарш добавьте соль, перец, паприку, сухой чеснок, кунжутное масло, соус унаги, воду и мелко нарезанный зеленый лук.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавил, далее тщательно перемешайте начинку. Из теста сформируйте колбаску, разрежьте на шайбы и раскатайте в тонкие лепешки. В центр каждой лепешки положите по 1 чайной ложке мясной начинки.
Сформируйте булочки, защипывая края теста вокруг начинки. Выложите булочки на сковороду, налейте немного воды. Готовьте булочки на среднем огне 7-10 минут, периодически переворачивая их, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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