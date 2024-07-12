Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом приготовления сочной вырезки с перчинкой.

На своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделится рецептом невероятно сочной и ароматной вырезки, завернутой в бекон.

Ингредиенты:

Вырезка – 2 шт.

Сливочное масло – 50 г

Бекон – 140 г

Чеснок – 3 зубчика

Аджика – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Пошаговое приготовление:

В мягкое сливочное масло добавьте аджику, измельченный чеснок и соль. Тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная смесь. Сделайте небольшие надрезы вдоль вырезок, чтобы мясо лучше впитало маринад, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Щедро смажьте куски мяса приготовленным соусом-маринадом. Расстелите лист фольги, а сверху положите лист пергамента. На пергамент выложите слой бекона так, чтобы кусочки слегка накладывались друг на друга.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, заверните вырезки в слой бекона, как на видео, чтобы мясо было полностью покрыто. Заверните мясо в фольгу и пергамент, поместите на противень.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте противень в духовку и запекайте мясо в течение 30-40 минут. После этого аккуратно разрежьте фольгу и пергамент, чтобы открыть мясо.

Готовьте дальше, пока бекон не станет румяным и хрустящим (еще примерно 10-15 минут). Готовую вырезку разрежьте на порционные куски и подавайте горячей, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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