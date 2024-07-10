Украинцы, владеющие недвижимостью большой площади, должны до 1 июля получить квитанции для уплаты налога на недвижимость. Налог нужно уплатить только тем, у кого есть жилье площадью более 60 квадратных метров (квартира) и более 120 квадратных метров (дом). Уплатить налог нужно в течение 60 дней.

Размер налога зависит от площади недвижимости, а также минимальной зарплаты, объясняют в Государственной налоговой службе.

Взимаемый налог направляется в местные бюджеты, поэтому местные органы власти устанавливают его размер. Согласно Налоговому кодексу, есть ограничения: налог за каждый дополнительный квадратный метр площади не может превышать 1,5% минимальной заработной платы.

К примеру, в 2024 году размер налога определяется на основании минимальной зарплаты на 1 января 2023 года, что составляет 6700 гривен. Таким образом, максимальная ставка налога на каждый дополнительный квадратный метр не может превышать 100,5 гривен (6700 гривен × 1,5%).

По информации Государственной налоговой службы, оплата налога обязательна только для собственников жилья, площадь которого превышает установленные нормативы. Для квартир эта норма составляет 60 квадратных метров, а для домов – 120 квадратных метров.

Считается общая площадь жилья, а не жилая. Есть еще один аспект. Если квартира поделена между несколькими собственниками (например, членами семьи), норма для каждого применяется отдельно. К примеру, если площадь квартиры составляет 100 квадратов, но она в равных частях принадлежит мужу и жене, налог платить не нужно (при норме 60 кв. м на собственника каждому принадлежит только по 50 кв. м).

Если просрочить уплату сроком до 30 дней, то сумма налога будет добавлена ​​в штраф в размере 10% от начисленной суммы налога.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут заработать хорошие деньги на старых монетах.

Как сообщала Politeka, украинцы могут заработать хорошие деньги, продав старые 5 копеек.

Также Politeka писала, украинцы могут получить 20 тысяч за старую гривну.