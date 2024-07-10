По информации пресс-секретаря теруправления Государственного бюро расследований, Екатерины Герасимук, в Государственном бюро начато досудебное расследование по применению правоохранителями силы к гражданскому мужчине в Черновцах. В данный момент производится идентификация лиц, участвовавших в этом происшествии, и изучаются обстоятельства инцидента.
В полиции сообщили, что 15 июня около 10 часов патрульные получили сообщение о хулиганстве на улице Вокзальной в Черновцах. Прибывшие на место происшествия инспекторы установили обстоятельства инцидента и составили соответствующие административные материалы.
Правоохранители отмечали, что впоследствии, согласно ст. 32 ЗУ "О Национальной полиции", для проверки данных патрульные потребовали предъявить военно-учетные документы всех участников происшествия.
У одного из мужчин не было их с собой, но через некоторое время документы принес его родственник. Тогда для уточнения данных гражданина пригласили в ТЦК, однако мужчина отказался и сказал, чтобы его задерживали, в противном случае он отказывается уезжать. Инспекторы задержали гражданина.
Видео, на котором видно, как патрульные полицейские в Черновцах силой задерживают мужчину у железнодорожного вокзала, послужило основанием для открытия производства. На записи со стороны мужчины не обнаружены признаки сопротивления, однако правоохранители повалили его на землю, надели кандалы и доставили в ТЦК.
Правоохранители подозреваются в превышении власти или служебных полномочий с использованием насилия. Отмечено, что задержанный и его родные не обращались в бюро по поводу неправомерных действий патрульных.
Источник: Суспільне.
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