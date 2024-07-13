Кулинар, фудблогер и победительница «Мастер Шеф» Валерия Матрохина дала рецепты летних десертов, которые точно никого не оставят равнодушными.

Секреты этих летних рецептов в том, что их основной ингредиент очень необычный – замороженный арбуз.

Итак, для приготовления сорбета нужны замороженный арбуз, мед, сок лайма и цедра лайма.

А для приготовления летнего круссана следует взять опять же замороженный арбуз, а также круассан, бурату, мед.

«Из арбуза перед заморозкой лучше убрать косточки. Арбуз отправляем в морозилку на ночь, натираем на мелкой терке, подаем сразу, потому что в такую ​​жару быстро тает», - посоветовала Валерия Матрохина на своей странице в Инстаграм.

Рецепты летних десертов.

Рецепты летних десертов.

Что же касается круассана, то его необходимо выбирать свежим, хрустящим.

«Его нужно раскатать скалкой и поджарить по несколько минут с каждой стороны на сливочном масле», – поделилась тонкостями рецепта победительница «Мастер Шеф».

Также фудблогер подчеркнула, что вместо бураты можно выбрать другие сыры, соленость и сливочность сюда подходит идеально.

Рецепты летних десертов.

Рецепты летних десертов.

Эти рецепты летних десертов, подчеркнула Матрохина, будут незаменимы в случаях, когда остается арбуз и непонятно, что с ним делать.

«Даже если арбуз перезрелый, не сладкий и дряблый, то в этом виде он будет смаковать отлично», - заверила победительница «Мастер Шеф».

Подписчики на страницу Матрохиной оказались в восторге от этих летних рецептов.

«Как мне остановить поток слюны»,

«Вау что-то новенькое, нужно попробовать»,

«Какие интересные рецепты!».

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