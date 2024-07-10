К концу текущей недели (14 июля) значительно изменится валютный коридор как для евро, так и доллара.

Национальный банк Украины (НБУ) впервые официально установил курс евро по отношению к гривне на рекордных показателях. За последние сутки евро подорожало на 22 копейки, но доллар не достиг рекордных значений. О новом рекордном курсе сообщается на сайте НБУ.

Так, 9 июля Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 44,08 гривен. Официальный курс доллара также вырос, достигнув 40,7 гривен за доллар. Это на 16 копеек дороже, чем было 8 июля, и на 6 копеек ниже исторического рекорда в 40,76 гривен за доллар, установленного 4 июля.

Специалисты тем временем считают, что на наличном рынке в ближайшую неделю курс евро точно не превысит 46 гривен. По словам Тараса Лесового, начальника департамента казначейства в Глобус Банке, к концу текущей недели (14 июля) значительно изменится валютный коридор как для евро, так и доллара.

Он прогнозирует, что на наличном рынке евровалюта будет торговаться в диапазоне от примерно 43 до 46 гривен за евро. Лесной также указал, что разница между курсами покупки и продажи валюты в банках составит до 1 гривны за евро. В обменниках может оказаться еще более широкий спрэд до 1,3 гривны.

"Можно ожидать, что какие-либо изменения на валютном рынке без признаков хаоса или неконтролируемости. Ситуация на рынке остается достаточно прогнозируемой и это может продолжаться до второй половины августа", – считает Лесовой.

Также важно понимать, что курс евро к гривне влияет также курс евро к доллару. В настоящее время доллар дешевеет по сравнению с евро, что способствует более активному росту курса евро в Украине по сравнению с курсом доллара.

Источник: OBOZ.UA.

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